База ядерных подводных лодок: в российском Североморске прогремели взрывы (видео)

В российском городе Североморск, который расположен вблизи Баренцевого моря, прогремели взрывы, а затем — начался пожар. Известно, что возгорание происходит на военно-морской базе, где обслуживают ядерные субмарины, принадлежащие к так называемой "ядерной триаде" РФ.

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Соответствующие кадры были обнародованы в социальных сетях.

Один из местных жителей сообщил, что в городе прогремели взрывы на объекте, который занимается обслуживанием ядерных подводных лодок. Сообщается, что после взрыва на соответствующей локации началось возгорание.

В то же время в пабликах указывают, что эти обнародованные кадры касаются сегодняшних взрывов и пожара на российской базе стратегической авиации РФ "Оленья". Сейчас отсутствуют данные объективного контроля, которые могли бы подтвердить факт возгорания и взрыва в Североморске.

По последним данным OSINT-специалистов, спутниковые снимки вблизи базы военно-морских сил РФ в акватории Баренцева моря датируются между 20 и 25 мая этого года. Там можно увидеть расположение подводных лодок и кораблей Северного флота России.

Спутниковый снимок военно-морской базы в Североморске (фото: Aeris Rimor/Telegram)

Новой информации об изменениях, подтверждении взрыва или фактов пожара на момент публикации не обнародовано. Сейчас OSINT-специалисты ожидают улучшения погодных условий для получения кадров лучшей способности для подтверждения изменений на этой военно-морской базе РФ.

Ранее стало известно, что дроны СБУ атаковали российские военные аэродромы. Известно о пожарах и поражениях самолетов российской стратегической авиации на авиабазах "Оленья", "Белая", "Иваново" и "Дягилево".

Впоследствии в сети появились кадры поражения дронами аэродромов РФ. По свидетельствам очевидцев, дроны "вылетали прямо из фур", которые были припаркованы рядом с военными объектами, и направлялись в сторону аэропортов.