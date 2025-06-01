База ядерних підводних човнів: у російському Сєвєроморську пролунали вибухи (відео)

В російському місті Сєвєроморськ, яке розташоване поблизу Баренцевого моря, пролунали вибухи, а згодом — розпочалася пожежа. Наразі відомо, що займання відбувається на військово-морській базі, де обслуговують ядерні субмарини, що належать до так званої "ядерної тріади" РФ.

Related video

Відповідні кадри були оприлюднені в соціальних мережах.

Один з місцевих мешканців повідомив, що в місті пролунали вибухи на об'єкті, який займається обслуговуванням ядерних підводних човнів. Повідомляється, що після вибуху на відповідній локації почало займання.

Водночас у пабліках вказують, що ці оприлюднені кадри стосуються сьогоднішніх вибухів і пожежі на російській базі стратегічної авіації РФ "Оленья". Наразі відсутні дані об'єктивного контролю, які могли б підтвердити факт займання та вибуху в Сєвєроморську.

За останніми даними OSINT-фахівців, супутникові кадри поблизу бази військо-морських сил РФ у акваторії Баренцевого моря датуються між 20 та 25 травням цього року. Там можна побачити розташування підводних човнів і кораблів Північного флоту Росії.

Супутниковий знімок військо-морської бази в Сєвєроморську (фото: Aeris Rimor/Telegram)

Нової інформації про зміни, підтвердження вибуху чи фактів пожежі на момент публікації не оприлюднено. Наразі OSINT-спеціалісти очікують покращення погодних умов для отримання кадрів кращої здатності для підтвердження змін на цій військово-морській базі РФ.

Раніше стало відомо, що дрони СБУ атакували російські військові аеродроми. Наразі відомо про пожежі й ураження літаків російської стратегічної авіації на авіабазах "Оленья", "Бєлая", "Іваново" та "Дягілєво".

Згодом у мережі з'явилися кадри ураження дронами аеродромів РФ. За свідченнями очевидців, дрони "вилітали прямо з фур", які були припарковані поруч з військовими об'єктами, та направлялися у бік летовищ.