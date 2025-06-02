Прозвучали мощные взрывы: россияне атаковали Харьков БпЛА и баллистикой, поднялся пожар

Под утро 2 июня российская армия нанесла удары беспилотниками по Харькову: в нескольких районах города прогремели мощные взрывы, в результате ударов зафиксировано попадание и поднялся пожар. Также ВС РФ атаковали город баллистическими ракетами. Из-за обстрела в городе есть пострадавшие, среди них — дети.

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Фокус собрал информацию относительно атаки дронов по Харькову.

Около 03:30 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных БпЛА в пределах нескольких областей: Сумской, Черниговской, Донецкой и Харьковской областей. В Харьковской области фиксировали движение дронов на северо-восточном направлении, БпЛА держали юго-восточный курс, двигаясь в сторону областного центра.

Скриншот | предупреждение о движении ударных БпЛА на Харьковщине

Около 04:10 часов ударные дроны добрались до Харькова — городской голова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о взрыве, прогремевшем в городе. Также мэр призвал горожан быть осторожными из-за угрозы новых ударных БпЛА, которые фиксировали в небе над Харьковом.

Скриншот | сообщение о взрывах в Харькове

Председатель Харьковской ОГА подтвердил взрывы в черте города. По его информации, мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе Харькова.

Через несколько минут в Харькове прогремел второй взрыв, а вскоре после этого — третий.

Терехов сообщил, что поступила информация о попадании беспилотника в Холодногорском районе Харькова, на месте поднялся пожар.

Вскоре выяснилось, что россияне ударили беспилотниками по зданию гражданского предприятия. Также в результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Как сообщил Олег Синегубов, пока известно об одной пострадавшей из-за обстрела БпЛА.

Также россияне около 04:45 часов продолжили атаку по Харькову. ВС РФ запустили по городу баллистические ракеты, в Харькове прогремели взрывы.

Около 04:50 часов Игорь Терехов сообщил, что россияне применили две баллистические ракеты, которыми атаковали Киевский район Харькова.

По состоянию на 04:55 часов, как сообщил Игорь Терехов, в результате ударов дронами по Холодногорскому району города есть трое пострадавших.

Около 05:07 часов Олег Синегубов уточнил информацию о последствиях атаки БпЛА по городу. По его данным, количество пострадавших возросло до шести, среди них — двое детей.

Одна из баллистических ракет, выпущенных по Киевскому району, попала в дорогу, по предварительной информации от городского головы.

Другие последствия российской атаки БпЛА и баллистическими ракетами по Харькову пока уточняются.

Напомним, OSINT-аналитик ночью 2 июня обнародовал первые спутниковые снимки аэродрома "Белая", который был атакован во время операции СБУ "Паутина".

Также ночью 2 июня Россию массированно атаковали ударные беспилотники: взрывы прогремели в ряде городов.