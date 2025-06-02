Массированная атака: Россия под ударом беспилотников, слышны взрывы в разных городах (видео)

В ночь на 2 июня Россию снова массированно атакуют ударные БпЛА: взрывы прогремели в Воронеже, Курске, Рыльске, Ростове, Рязани и Липецке. В Курске в результате атаки дронов поднялся пожар.

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Фокус собрал информации о ночной атаке дронов по российским городам.

Вечером российские паблики сообщили о воздушной тревоге из-за угрозы ударных БПЛА. Сирена в частности прогремела в городе Рыльске, где в течение менее чем двух часов было шумно: по данным Telegram-канала "Типичный Рыльск", в период с 20:10 до 21:45 часов ВС РФ якобы уничтожили 34 ударных БпЛА над регионом.

Скриншот | сообщение об атаке по Рыльску

Город Липецк также оказался под ударом беспилотников. Российский Telegram-канал Baza информировал, что жители города слышали по меньшей мере 10 взрывов. В частности громко было в девятом микрорайоне Липецка.

Серия взрывов также прогремела в Курске. Местные насчитали по меньшей мере 7 громких звуков в небе над городом, паблики сообщили о возгорании в частном жилом районе.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, как цитирует Mash, сообщил, что в результате падения обломков дронов пострадали многоэтажные дома: там повреждено остекление. Кроме того, есть возгорания в частных домах и гаражах.

Также в сети распространили видео, на которых видны вспышки в небе и слышны взрывы.

Также серия взрывов прогремела в Воронеже, Ростове и Рязани. В сети показали кадры атаки.

Атака по российским городам продолжается, российские мониторинги фиксируют новые группы ударных БпЛА в небе над страной. Последствия атаки будут уточнены позже.

Напомним, вечером 1 июня росСМИ сообщили, что арендодателей склада в Челябинске, где могли собирать дроны для атак по авиабазам России, задержали силовики.

Также в СБУ сообщили о подробностях операции "Паутина" на территории России: было поражено 34% стратегической авиации ВС РФ.