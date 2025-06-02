Масована атака: Росія під ударом безпілотників, чутно вибухи у різних містах (відео)
У ніч проти 2 червня Росію знову масовано атакують ударні БпЛА: вибухи прогриміли у Воронежі, Курську, Рильську, Ростові, Рязані та Липецьку. У Курську внаслідок атаки дронів здійнялася пожежа.
Фокус зібрав інформації щодо нічної атаки дронів по російських містах.
Увечері російські пабліки повідомили про повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Сирена зокрема прогриміла у місті Рильську, де упродовж менш ніж двох годин було гучно: за даними Telegram-каналу "Типичный Рыльск", у період з 20:10 до 21:45 години ЗС РФ нібито знищили 34 ударних БпЛА над регіоном.
Місто Липецьк також опинилося під ударом безпілотників. Російський Telegram-канал Baza інформував, що мешканці міста чули щонайменше 10 вибухів. Зокрема гучно було у дев'ятому мікрорайоні Липецька.
Серія вибухів також прогриміла у Курську. Місцеві нарахували щонайменше 7 гучних звуківу небі над містом, пабліки повідомили про займання у приватному житловому районі.
Губернатор Курської області Олександр Хінштейн, як цитує Mash, повідомив, що внаслідок падіння уламків дронів постраждали багатоповерхові будинки: там пошкоджене скління. Крім того, є займання у приватних будинках та гаражах.
Також у мережі поширили відео, на яких видно спалахи у небі та чутно вибухи.
Також серія вибухів прогриміла у Воронежі, Ростові та Рязані. У мережі показали кадри атаки.
Атака по російських містах триває, російські моніторинги фіксують нові групи ударних БпЛА у небі над країною. Наслідки атаки буде уточнено згодом.
Нагадаємо, увечері 1 червня росЗМІ повідомили, що орендодавців складу у Челябінську, де могли збирати дрони для атак по авіабазах Росії, затримали силовики.
Також у СБУ повідомили про подробиці операції "Паутина" на території Росії: було уражено 34% стратегічної авіації ЗС РФ.