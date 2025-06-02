Пролунали потужні вибухи: росіяни атакували Харків БпЛА та балістикою, здійнялася пожежа

Під ранок 2 червня російська армія завдала ударів безпілотниками по Харкову: у кількох районах міста прогриміли потужні вибухи, внаслідок ударів зафіксовано влучання й здійнялася пожежа. Також ЗС РФ атакували місто балістичними ракетами. Через обстріл у місті є постраждалі, серед них — діти.

Related video

Фокус зібрав інформацію щодо атаки дронів по Харкову.

Близько 03:30 години Повітряні сили України попередили про рух ударних БпЛА у межах кількох областей: Сумщини, Чернігівщини, Донеччини та Харківщині. У Харківській області фіксували рух дронів на північно-східному напрямку, БпЛА тримали південно-східний курс, рухаючись у бік обласного центру.

Скріншот | попередження про рух ударних БпЛА на Харківщині

Близько 04:10 години ударні дрони дісталися Харкова — міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі про вибух, що прогримів у місті. Також мер закликав містян бути обережними через загрозу нових ударних БпЛА, які фіксували у небі над Харковом.

Скріншот | повідомлення про вибухи у Харкові

Голова Харківської ОВА підтвердив вибухи у межах міста. За його інформацією, потужні вибухи прогриміли у Шевченківському районі Харкова.

Через кілька хвилин у Харкові пролунав другий вибух, а незабаром після цього — третій.

Терехов повідомив, що надійшла інформація щодо влучання безпілотника у Холодногірському районі Харкова, на місці здійнялася пожежа.

Невдовзі з'ясувалося, що росіяни вдарили безпілотниками по будівлі цивільного підприємства. Також внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Як повідомив Олег Синєгубов, наразі відомо про одну постраждалу через обстріл БпЛА.

Також росіяни близько 04:45 години продовжили атаку по Харкову. ЗС РФ запустили по місту балістичні ракети, у Харкові прогриміли вибухи.

Близько 04:50 години Ігор Терехов повідомив, що росіяни застосували дві балістичні ракети, якими атакували Київський район Харкова.

Станом на 04:55 годину, як повідомив Ігор Терехов, внаслідок ударів дронами по Холодногірському районі міста є троє постраждалих.

Близько 05:07 години Олег Синєгубов уточнив інформацію щодо наслідків атаки БпЛА по місту. За його даними, кількість постраждалих зросла до шести, серед них — двоє дітей.

Одна із балістичних ракет, випущених по Київському районі, влучила у дорогу, за попередньою інформацією від міського голови.

Інші наслідки російської атаки БпЛА та балістичними ракетами по Харкову наразі уточнюються.

Нагадаємо, OSINT-аналітик уночі 2 червня оприлюднив перші супутникові знімки аеродрому "Бєлая", що було атаковано під час операції СБУ "Павутина".

Також уночі 2 червня Росію масовано атакували ударні безпілотники: вибухи пролунали у низці міст.