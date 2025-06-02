Раненый водитель и ни капли бензина: боец вспомнил выход из полуокружения под Курском

Сержант Вадим Рыбчинский рассказал о случае, после которого его и побратимов наградили орденами. Тогда военные находились на территории врага, и российские бойцы оказались у них за спиной.

Related video

Деталями военнослужащий 8-й отдельной бригады связи ВСУ Вадим Рыбчинский поделился в интервью "АрмияInform" от 2 июня.

"Как связисту мне приходилось разные задачи выполнять. "Прошивали" рации, обеспечивали связь с ретранслятором. У меня, как раз, большая часть работы — это релейная связь. А в Курской области начали осваивать еще и LTE-связь", — сообщил.

В день выхода связисту пришлось нести не только боекомплект, автомат и бронежилет, но 15-килограммовую радиостанцию "Лыбидь" в рюкзаке. В определенный момент ВС РФ окружили позицию украинцев почти с трех сторон.

"В один из дней враг пошел в наступление. До этого они штурмовали Любимовку, в которой впоследствии закрепились. Противник накопил силы, имея несколько танков и БТР. Они пошли вперед, и так случилось, что вражеские штурмовые группы нас обстреляли и поехали мимо, дальше на прорыв. Скорее всего, у них была задача зайти поглубже и закрепляться. Поэтому мы и остались в полуокружении. Потому что по факту враг был уже у нас за спиной", — пояснил Рыбчинский.

Когда командование поняло, что при таких условиях дальше обеспечивать связь невозможно, воинам приказали выходить. Hummer ВСУ был частично поражен после попадания мины, а горючего не было. Поэтому военные пошли пешком, предупредив смежные подразделения о переходе на другие частоты.

"С нами были люди из других бригад. Так случилось, что они попали под обстрелы, и там было двое раненых. У одного смежного подразделения машина была повреждена, но мы поменяли там колесо, закрыли дырку на радиаторе. И водитель согласился вывезти этих раненых. Во время выезда они попали под обстрел, водителя ранило, но он справился и довез таки ребят", — вспомнил сержант.

Украинцы старались держаться леса, ведь всюду летали вражеские "птички". Рыбчинский постоянно был на связи с командованием, которое ставило задачи. Воины между собой решали, как их реализовывать.

"Считаю, что было бы правильно вспомнить собратьев, с которыми я там был. Поскольку без них мы бы не справились: это и Максим Добровольский, и Попович Павел", — подчеркнул связист.

Упомянутые им побратимы были награждены орденами "За мужество" 3-й степени. Он сам вскоре после выхода из полуокружения был награжден орденом Богдана Хмельницкого.

Напомним, ранее своей историей с Курщины делился десантник "Лаваш", который провел на территории врага 25 дней подряд. Он вспомнил, как отбивался от ВС РФ раненым, спас себе и собратьям жизнь хитростью, а также бежал километр на адреналине.

Командование ДШВ 31 мая информировало, что на Курском направлении взяли в плен десяток бойцов ВС РФ. В России солдатам угрожали, негуманно с ними обращались и оказывали психологическое давление.