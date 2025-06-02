В Калининграде спустили на воду БДК "Владимир Андреев": третий корабль проекта 11711

На верфи «Янтарь» в Калининграде состоялся спуск на воду большого десантного корабля «Владимир Андреев» — самого тяжелого и технологически продвинутого корабля этого класса, построенного в постсоветской России. Корабль проекта 11711М был заложен 23 апреля 2019 года и должен войти в состав Тихоокеанского флота в 2026 году.

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Детальнее о новом российском корабле рассказали обозреватели Army Recognition.

Корабли «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» предназначены для Тихоокеанского флота, еще два корпуса Россия планирует заложить до конца 2025 года для Черноморского флота.

Проект 11711М является развитием проекта 11711, разработанного в начале 2000-х годов для замены устаревших советских БДК. Первый корабль серии — «Иван Грен» — вошел в строй в 2018 году, второй — «Петр Моргунов» — в 2020-м. Оба они служат на Северном флоте.

Корабли проекта 11711М

Новая модификация направлена на устранение конструктивных ограничений и увеличение боевых возможностей. По сравнению с исходной версией, проект 11711М получил удлинённый корпус — 150 метров против 135, ширину 19,5 метра и водоизмещение около 8000 тонн (по другим данным — до 9240 тонн).

Спуск на воду корабля "Владимир Андреев" Фото: Открытые источники

Дальность плавания увеличилась до 5000 морских миль, а десантная емкость — до 40 БТР или 13 танков и 400 человек морской пехоты. Корабль способен принимать до пяти вертолетов Ка-52К или Ка-29, а также до шести десантных катеров типа «Серна». Обозреватели отметили, что наличие возможности нести ударные вертолеты Ка-52М отражает сдвиг в подходе ВМФ России к амфибийным операциям — от простой десантной высадки к интегрированным морско-воздушно-наземным действиям.

Вооружение «Владимира Андреева» значительно усилено по сравнению с первыми кораблями серии. Он оснащён 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, одной ЗАК АК-630М-2 «Дуэт», двумя установками АК-630М, двумя 14,5-мм пулеметами МТПУ «Жало-М», а также системой управления огнём 5П-10-03 «Ласка» и пусковыми установками ПРО KT-308. Возможность установки комплексов РЭБ или средств ПВО ближнего действия рассматривается как ответ на растущую угрозу беспилотников.

Основные характеристики БДК “Владимир Андреев”

Водоизмещение: около 8000 т (до 9240 т по неофициальным данным)

Длина: 150 м

Ширина: 19,5 м

Осадка: увеличена по сравнению с базовой версией

Скорость: 18 узлов

Дальность плавания: до 5000 морских миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

Напомним, в оккупированном Крыму российские кораблестроители создают десантный корабль “Иван Рогов”. По мнению украинского эксперта капитана 1-го ранга запаса ВМС ВСУ Андрея Рыженко, этот корабль не приспособлен к боям в относительно небольшом Черном море и будет уязвимым к атакам украинских дронов.