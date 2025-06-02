У Калінінграді спустили на воду ВДК "Володимир Андрєєв": третій корабель проєкту 11711

На корабельні "Янтар" у Калінінграді відбувся спуск на воду великого десантного корабля "Володимир Андрєєв" — найважчого і технологічно просунутого корабля цього класу, побудованого в пострадянській Росії. Корабель проєкту 11711М було закладено 23 квітня 2019 року, він має увійти до складу Тихоокеанського флоту 2026 року.

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Детальніше про новий російський корабель розповіли оглядачі Army Recognition.

Кораблі "Володимир Андрєєв" і "Василь Трушин" призначені для Тихоокеанського флоту, ще два корпуси Росія планує закласти до кінця 2025 року для Чорноморського флоту.

Проєкт 11711М є розвитком проєкту 11711, розробленого на початку 2000-х років для заміни застарілих радянських ВДК. Перший корабель серії — "Іван Грен" — став до ладу 2018 року, другий — "Петро Моргунов" — 2020-го. Обидва вони служать на Північному флоті.

Кораблі проєкту 11711М

Нова модифікація спрямована на усунення конструктивних обмежень і збільшення бойових можливостей. Порівняно з вихідною версією, проєкт 11711М отримав подовжений корпус — 150 метрів проти 135, ширину 19,5 метра і водотоннажність близько 8000 тонн (за іншими даними — до 9240 тонн).

Спуск на воду корабля "Володимир Андрєєв" Фото: Відкриті джерела

Дальність плавання збільшилася до 5000 морських миль, а десантна ємність — до 40 БТР або 13 танків і 400 осіб морської піхоти. Корабель здатний приймати до п'яти вертольотів Ка-52К або Ка-29, а також до шести десантних катерів типу "Серна". Оглядачі зазначили, що наявність можливості нести ударні вертольоти Ка-52М відображає зрушення в підході ВМФ Росії до амфібійних операцій — від простої десантної висадки до інтегрованих морсько-повітряно-наземних дій.

Озброєння "Володимира Андрєєва" значно посилено порівняно з першими кораблями серії. Він оснащений 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, однією ЗАК АК-630М-2 "Дует", двома установками АК-630М, двома 14,5-мм кулеметами МТПУ "Жало-М", а також системою управління вогнем 5П-10-03 "Ласка" і пусковими установками ПРО KT-308. Можливість встановлення комплексів РЕБ або засобів ППО ближньої дії розглядається як відповідь на зростаючу загрозу безпілотників.

Основні характеристики ВДК "Володимир Андрєєв"

Водотоннажність: близько 8000 т (до 9240 т за неофіційними даними)

Довжина: 150 м

Ширина: 19,5 м

Осадка: збільшена порівняно з базовою версією

Швидкість: 18 вузлів

Дальність плавання: до 5000 морських миль

Автономність: 30 діб

Екіпаж: 100 осіб

Нагадаємо, в окупованому Криму російські кораблебудівники створюють десантний корабель "Иван Рогов". На думку українського експерта капітана 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, цей корабель не пристосований до боїв у відносно невеликому Чорному морі та буде вразливим до атак українських дронів.