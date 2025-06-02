"Готовы обеспечивать мир через силу": Вооруженные силы Британии переходят в состояние боевой готовности

Премьер-министрВеликобритании Кир Стармер заявил, что хочет сделать Британию самым быстрым военным новатором в НАТО. В частности, правительство планирует реализовать три ключевых изменения в оборонной системе.

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Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министрВеликобритании Кир Стармер назвал стратегический оборонный обзор "дорожной картой, которая должна сделать Британию безопаснее и сильнее — страной, готовой к бою, защищенной броней, с крепкими союзами и современными возможностями, подготовленной к будущим десятилетиям".

Он сообщил, что правительство реализует три ключевых изменения. Во-первых, вооруженные силы переходят в состояние боевой готовности.

"Мы переводим армию в режим боевой готовности как главную цель ее существования. Когда нам непосредственно угрожают государства с высокотехнологичными вооруженными силами, самый эффективный способ их сдержать — быть готовыми. И, откровенно говоря, продемонстрировать, что мы готовы обеспечивать мир через силу".

Во-вторых, все действия правительства будут направлены на укрепление НАТО. И в-третьих, правительство "ускорит инновации в темпе, присущем военному времени".

Стармер подчеркнул, что стремится, чтобы Великобритания стала "самым быстрым новатором в НАТО".

Напомним, Великобритания тайно готовится к нападению России на собственную территорию, поскольку неоднократно получала угрозы от кремлевских чиновников.

Фокус также ранее писал, что Великобритания планирует строить подводные атомные ударные лодки в рамках крупнейшей оборонной модернизации со времен Холодной войны, чтобы"противостоять российской агрессии". Масштабное строительство должно происходить каждые 18 месяцев.