"Готові забезпечувати мир через силу": Збройні сили Британії переходять у стан бойової готовності

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що хоче зробити Британію найшвидшим військовим новатором у НАТО. Зокрема, уряд планує реалізувати три ключові зміни в оборонній системі.

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Про це пише The Guardian.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав стратегічний оборонний огляд "дорожньою картою, яка має зробити Британію безпечнішою та сильнішою — країною, готовою до бою, захищеною бронею, з найміцнішими союзами та найсучаснішими можливостями, підготовленою до майбутніх десятиліть".

Він повідомив, що уряд реалізує три ключові зміни. По-перше, збройні сили переходять у стан бойової готовності.

"Ми переводимо армію в режим бойової готовності як головну мету її існування. Коли нам безпосередньо загрожують держави з високотехнологічними збройними силами, найефективніший спосіб їх стримати — бути готовими. І, відверто кажучи, продемонструвати, що ми готові забезпечувати мир через силу".

По-друге, усі дії уряду будуть спрямовані на зміцнення НАТО. І по-третє, уряд "прискорить інновації у темпі, притаманному воєнному часу".

Стармер наголосив, що прагне, аби Велика Британія стала "найшвидшим новатором у НАТО".

Нагадаємо, Велика Британія таємно готується до нападу Росії на власну територію, оскільки неодноразово отримувала погрози від кремлівських чиновників.

Фокус також раніше писав, що Велика Британія планує будувати підводні атомні ударні човни у межах найбільшої оборонної модернізації з часів Холодної війни, аби "протистояти російській агресії". Масштабне будівництво має відбуватися кожних 18 місяців.