В США за $536,75 долларов уничтожат авианосец, который оценивают в 4,89 млрд долларов: что произошло

В США запланировали утилизировать первый в мире атомный авианосец, на котором было сразу 8 реакторов. Он прослужил 65 лет, и его собираются порезать на металл.

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Об этом пишут аналитики издания Defence Express.

Отмечается, что ВМС США впервые заказали утилизацию атомного военного корабля USS Enterprise (CVN-65). Ее осуществит частная компания NorthStar Maritime Dismantlement Services из Вермонта.

Авианосец USS Enterprise был первым атомным авианосцем в мире и единственным в своем классе. Его спустили на воду в 1960 году, и он прослужил до 2012 года и участвовал в большинстве военных операций США со времен Карибского кризиса. USS Enterprise был длиной 342 метра и имел водоизмещение в 94 тысячи тонн. На его возведение ушло 60 тысяч 923 тонны стали, 1507 тонн алюминия и 370 км труб.

Несмотря на всю знаковость корабля, его собираются порезать на металл, а стоимость утилизации, которая указана в договоре, составляет 536,75 млн долларов. За эти средства конструкцию корабля должны разобрать, а поскольку был атомный корабль, то металл с низкой радиоактивностью должен быть захоронен.

Формальная стоимость USS Enterprise на 1960 год составляла 451,3 млн долларов, а по состоянию на 2025 год — около 4,89 млрд долларов.

Напомним, что США отправили свой один из старейших авианосцев USS Nimitz в западную часть Тихого океана, чтобы заполнить пробел, образовавшийся после ухода его однотипного корабля USS Carl Vinson на Ближний Восток. Авианосцы были там развернуты для отражения любых угроз со стороны Китая.

16 марта сообщалось, что Вооруженные силы Йемена заявили, что атаковали американский авианосец "Гарри Труман" и другие военные корабли США в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет и беспилотника.