У США за $536,75 доларів знищать авіаносець, який оцінюють у 4,89 млрд доларів: що сталося

У США запланували утилізувати перший у світі атомний авіаносець, на якому було одразу 8 реакторів. Він прослужив 65 років, і його збираються порізати на метал.

Related video

Про це пишуть аналітики видання Defence Express.

Зазначається, що ВМС США вперше замовили утилізацію атомного військового корабля USS Enterprise (CVN-65). Її здійснить приватна компанія NorthStar Maritime Dismantlement Services з Вермонту.

Авіаносець USS Enterprise був першим атомним авіаносцем у світі і єдиним у своєму класі. Його спустили на воду у 1960 році, і він прослужив до 2012 року та брав участь у більшості військових операцій США з часів Карибської кризи. USS Enterprise був завдовжки 342 метри і мав водотоннажність у 94 тисячі тонн. На його зведення пішло 60 тисяч 923 тонни сталі, 1507 тонн алюмінію та 370 км труб.

Попри всю знаковість корабля, його збираються порізати на метал, а вартість утилізації, яка вказана у договорі, складає 536,75 млн доларів. За ці кошти конструкцію корабля мають розібрати, а оскільки був атомний корабель, то метал з низькою радіоактивністю має бути захоронений.

Формальна вартість USS Enterprise на 1960 рік становила 451,3 млн доларів, а станом на 2025 рік — близько 4,89 млрд доларів.

Нагадаємо, що США відправили свій один із найстаріших авіаносців USS Nimitz у західну частину Тихого океану, щоб заповнити прогалину, що утворилася після відходу його однотипного корабля USS Carl Vinson на Близький Схід. Авіаносці були там розгорнуті для відбиття будь-яких загроз з боку Китаю.

16 березня повідомлялося, що Збройні сили Ємену заявили, що атакували американський авіаносець "Гаррі Труман" та інші військові кораблі США в північній частині Червоного моря з використанням 18 балістичних та крилатих ракет і безпілотника.