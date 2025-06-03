"С дубинкой против дрона": в ГУР показали взрывную работу разведчиков (видео)
Оккупант заметил украинский БПЛА и попытался применить "ручную антидронную систему". Спастись ему это не помогло.
Эксклюзивными кадрами с фронта 3 июня поделилась пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Отчаянный московит вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон мастеров ГУР МО Украины прямо на подлете к окопу, но российская ручная антидроновая система не сработала — захватчик был уничтожен", — отметили в ГУР.
В разведке подчеркнули, что на фронте сняли не только "короткую бесславную историю" бойца ВС РФ с дубинкой, но и другие эпические кадры боевой работы подразделений ГУР.
В частности, в видео можно увидеть:
- уничтожение вражеской пехоты;
- превращение в пепел российского транспорта, военной техники и вооружений;
- ликвидация прямо в небе разведывательных дронов РФ;
- разгром позиций и укрытий захватчиков.
"Вооруженная борьба продолжается", — добавила пресс-служба.
Потери ВС РФ: свежая статистика
По данным Генерального штаба ВСУ, враг по состоянию на утро 3 июня потерял:
- примерно 990800 бойцов;
- 10881 танк;
- 22671 боевая бронированная машина;
- 28623 артиллерийские системы;
- 1402 РСЗО;
- 1176 средств ПВО;
- 384 самолета;
- 336 вертолетов;
- 38748 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 3271 крылатую ракету;
- 28 кораблей и катеров;
- подводная лодка;
- 50607 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 3905 единиц специальной техники.
Напомним, СБУ нанесла третий удар по Крымскому мосту, заминировав опоры конструкции. Взрывчатку активировали в 4:44 утра, она содержала более тонны тротила.
2 июня в МВД опубликовали редкие кадры работы отряда специального назначения Lasar's group. Эти нацгвардейцы в основном работают тайно, но являются лидерами по нанесению потерь ВС РФ.