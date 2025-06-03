"С дубинкой против дрона": в ГУР показали взрывную работу разведчиков (видео)

Оккупант заметил украинский БПЛА и попытался применить "ручную антидронную систему". Спастись ему это не помогло.

Related video

Эксклюзивными кадрами с фронта 3 июня поделилась пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Отчаянный московит вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон мастеров ГУР МО Украины прямо на подлете к окопу, но российская ручная антидроновая система не сработала — захватчик был уничтожен", — отметили в ГУР.

В разведке подчеркнули, что на фронте сняли не только "короткую бесславную историю" бойца ВС РФ с дубинкой, но и другие эпические кадры боевой работы подразделений ГУР.

В частности, в видео можно увидеть:

уничтожение вражеской пехоты;

превращение в пепел российского транспорта, военной техники и вооружений;

ликвидация прямо в небе разведывательных дронов РФ;

разгром позиций и укрытий захватчиков.

"Вооруженная борьба продолжается", — добавила пресс-служба.

Потери ВС РФ: свежая статистика

По данным Генерального штаба ВСУ, враг по состоянию на утро 3 июня потерял:

примерно 990800 бойцов;

10881 танк;

22671 боевая бронированная машина;

28623 артиллерийские системы;

1402 РСЗО;

1176 средств ПВО;

384 самолета;

336 вертолетов;

38748 БПЛА оперативно-тактического уровня;

3271 крылатую ракету;

28 кораблей и катеров;

подводная лодка;

50607 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

3905 единиц специальной техники.

Статистика потерь ВС РФ на 3 июня Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, СБУ нанесла третий удар по Крымскому мосту, заминировав опоры конструкции. Взрывчатку активировали в 4:44 утра, она содержала более тонны тротила.

2 июня в МВД опубликовали редкие кадры работы отряда специального назначения Lasar's group. Эти нацгвардейцы в основном работают тайно, но являются лидерами по нанесению потерь ВС РФ.