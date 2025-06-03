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Военный Фокус Российско-украинская война

"С дубинкой против дрона": в ГУР показали взрывную работу разведчиков (видео)

Российский оккупант попытался сбить дрон ГУР палкой
Фото: Скрин видео | "Российская ручная антидроновая система" не подтвердила эффективность на поле боя

Оккупант заметил украинский БПЛА и попытался применить "ручную антидронную систему". Спастись ему это не помогло.

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Эксклюзивными кадрами с фронта 3 июня поделилась пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Отчаянный московит вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон мастеров ГУР МО Украины прямо на подлете к окопу, но российская ручная антидроновая система не сработала — захватчик был уничтожен", — отметили в ГУР.

В разведке подчеркнули, что на фронте сняли не только "короткую бесславную историю" бойца ВС РФ с дубинкой, но и другие эпические кадры боевой работы подразделений ГУР.

В частности, в видео можно увидеть:

  • уничтожение вражеской пехоты;
  • превращение в пепел российского транспорта, военной техники и вооружений;
  • ликвидация прямо в небе разведывательных дронов РФ;
  • разгром позиций и укрытий захватчиков.

"Вооруженная борьба продолжается", — добавила пресс-служба.

Потери ВС РФ: свежая статистика

По данным Генерального штаба ВСУ, враг по состоянию на утро 3 июня потерял:

  • примерно 990800 бойцов;
  • 10881 танк;
  • 22671 боевая бронированная машина;
  • 28623 артиллерийские системы;
  • 1402 РСЗО;
  • 1176 средств ПВО;
  • 384 самолета;
  • 336 вертолетов;
  • 38748 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 3271 крылатую ракету;
  • 28 кораблей и катеров;
  • подводная лодка;
  • 50607 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 3905 единиц специальной техники.
Генштаб ВСУ обновил потери ВС РФ Fullscreen
Статистика потерь ВС РФ на 3 июня
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, СБУ нанесла третий удар по Крымскому мосту, заминировав опоры конструкции. Взрывчатку активировали в 4:44 утра, она содержала более тонны тротила.

2 июня в МВД опубликовали редкие кадры работы отряда специального назначения Lasar's group. Эти нацгвардейцы в основном работают тайно, но являются лидерами по нанесению потерь ВС РФ.