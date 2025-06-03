"З дрючком проти дрона": у ГУР показали вибухову роботу розвідників (відео)

Окупант помітив український БПЛА і спробував застосувати «ручну антидронову систему». Врятуватися йому це не допомогло.

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Ексклюзивними кадрами з фронту 3 червня поділилась пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Відчайдушний московит озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон майстрів ГУР МО України прямо на підльоті до окопа, але російська ручна антидронова система не спрацювала — загарбник був знищений", — зауважили в ГУР.

У розвідці підкреслили, що на фронті зафільмували не лише "коротку безславну історію" бійця ЗС РФ з дрючком, але й інші епічні кадри бойової роботи підрозділів ГУР.

Зокрема, у відео можна побачити:

знищення ворожої піхоти;

перетворення в попіл російського транспорту, військової техніки й озброєнь;

ліквідація просто в небі розвідувальних дронів РФ;

розгром позицій та укриттів загарбників.

"Збройна боротьба триває", — додала пресслужба.

Втрати ЗС РФ: свіжа статистика

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог станом на ранок 3 червня втратив:

приблизно 990800 бійців;

10881 танк;

22671 бойову броньовану машину;

28623 артилерійські системи;

1402 РСЗВ;

1176 засобів ППО;

384 літаки;

336 гелікоптерів;

38748 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3271 крилату ракету;

28 кораблів і катерів;

підводний човен;

50607 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3905 одиниць спеціальної техніки.

Статистика втрат ЗС РФ на 3 червня Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, СБУ завдала третього удару по Кримському мосту, замінувавши опори конструкції. Вибухівку активували о 4:44 ранку, вона містила понад тонну тротилу.

2 червня у МВС опублікували рідкісні кадри роботи загону спеціального призначення Lasar's group. Ці нацгвардійці здебільшого працюють таємно, але є лідерами з завдання втрат ЗС РФ.