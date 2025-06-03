"З дрючком проти дрона": у ГУР показали вибухову роботу розвідників (відео)
Окупант помітив український БПЛА і спробував застосувати «ручну антидронову систему». Врятуватися йому це не допомогло.
Ексклюзивними кадрами з фронту 3 червня поділилась пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Відчайдушний московит озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон майстрів ГУР МО України прямо на підльоті до окопа, але російська ручна антидронова система не спрацювала — загарбник був знищений", — зауважили в ГУР.
У розвідці підкреслили, що на фронті зафільмували не лише "коротку безславну історію" бійця ЗС РФ з дрючком, але й інші епічні кадри бойової роботи підрозділів ГУР.
Зокрема, у відео можна побачити:
- знищення ворожої піхоти;
- перетворення в попіл російського транспорту, військової техніки й озброєнь;
- ліквідація просто в небі розвідувальних дронів РФ;
- розгром позицій та укриттів загарбників.
"Збройна боротьба триває", — додала пресслужба.
Втрати ЗС РФ: свіжа статистика
За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог станом на ранок 3 червня втратив:
- приблизно 990800 бійців;
- 10881 танк;
- 22671 бойову броньовану машину;
- 28623 артилерійські системи;
- 1402 РСЗВ;
- 1176 засобів ППО;
- 384 літаки;
- 336 гелікоптерів;
- 38748 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3271 крилату ракету;
- 28 кораблів і катерів;
- підводний човен;
- 50607 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3905 одиниць спеціальної техніки.
Нагадаємо, СБУ завдала третього удару по Кримському мосту, замінувавши опори конструкції. Вибухівку активували о 4:44 ранку, вона містила понад тонну тротилу.
2 червня у МВС опублікували рідкісні кадри роботи загону спеціального призначення Lasar's group. Ці нацгвардійці здебільшого працюють таємно, але є лідерами з завдання втрат ЗС РФ.