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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"З дрючком проти дрона": у ГУР показали вибухову роботу розвідників (відео)

Російський окупант спробував збити дрон ГУР палкою
Фото: Скрін відео | "Російська ручна антидронова система" не підтвердила ефективність на полі бою

Окупант помітив український БПЛА і спробував застосувати «ручну антидронову систему». Врятуватися йому це не допомогло.

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Ексклюзивними кадрами з фронту 3 червня поділилась пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Відчайдушний московит озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон майстрів ГУР МО України прямо на підльоті до окопа, але російська ручна антидронова система не спрацювала — загарбник був знищений", — зауважили в ГУР.

У розвідці підкреслили, що на фронті зафільмували не лише "коротку безславну історію" бійця ЗС РФ з дрючком, але й інші епічні кадри бойової роботи підрозділів ГУР.

Зокрема, у відео можна побачити:

  • знищення ворожої піхоти;
  • перетворення в попіл російського транспорту, військової техніки й озброєнь;
  • ліквідація просто в небі розвідувальних дронів РФ;
  • розгром позицій та укриттів загарбників.

"Збройна боротьба триває", — додала пресслужба.

Втрати ЗС РФ: свіжа статистика

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог станом на ранок 3 червня втратив:

  • приблизно 990800 бійців;
  • 10881 танк;
  • 22671 бойову броньовану машину;
  • 28623 артилерійські системи;
  • 1402 РСЗВ;
  • 1176 засобів ППО;
  • 384 літаки;
  • 336 гелікоптерів;
  • 38748 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3271 крилату ракету;
  • 28 кораблів і катерів;
  • підводний човен;
  • 50607 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3905 одиниць спеціальної техніки.
Генштаб ЗСУ оновив втрати ЗС РФ Fullscreen
Статистика втрат ЗС РФ на 3 червня
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, СБУ завдала третього удару по Кримському мосту, замінувавши опори конструкції. Вибухівку активували о 4:44 ранку, вона містила понад тонну тротилу.

2 червня у МВС опублікували рідкісні кадри роботи загону спеціального призначення Lasar's group. Ці нацгвардійці здебільшого працюють таємно, але є лідерами з завдання втрат ЗС РФ.