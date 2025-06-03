Лідери у знищенні ЗС РФ: у МВС показали рідкісні кадри роботи Lasar's Group (відео)

Оператори БПЛА з цього загону спецпризначення випереджають інших, випалюючи особовий склад і техніку ворога. На початку року вони навіть обігнали славнозвісних «Птахів Мадяра».

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Відео їхньої роботи опублікувала 2 червня пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

За травень військовослужбовці Національної гвардії знищили й пошкодили:

254 одиниці бронетехніки;

685 автівок;

497 артилерійських систем;

241 РЛС;

13 РСЗВ;

47 мінометів;

4 зенітно-ракетні комплекси;

48 систем РЕБ;

89 складів з боєкомплектом і пальним.

У МВС зауважили, що на кадрах — робота бійців підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади НГУ.

"Холодний розрахунок, залізна витримка — Нацгвардія б’є точно. Наша сила — в професіоналах", — заявили у міністерстві.

Аналітики In Factum 3 червня уточнили, що на відео — архівна робота загону спеціального призначення Lasar's group.

"Це дуже рідкісне відео, бо їхні роботи майже ніколи не публікуються. На їх рахунку сотні знищених одиниць бронетехніки й ще більше піхоти противника, відео чого ми ніколи не бачили", — підкреслили у Telegram-каналі.

У топі підрозділів за кількістю "єБалів", зароблених у квітні, цей підрозділ посів третє місце. Йдеться про спеціальні бали, які надаються військовим за верифіковане знищення техніки або особового складу ЗС РФ.

17 лютого у "Цензор.нет" публікували рейтинг за січень, який проаналізував військкор Юрій Бутусов. Повідомлялось, що дані передали самі захисники, і вони були погоджені групою верифікації інформації Міністерства цифрової трансформації.

У рейтингу підрозділів безпілотних систем Сил оборони Lasar's group зайняли перше місце, обігнавши "Птахів Мадяра". За кількістю знищеного особового складу загін спецпризначення став п’ятим, а за кількістю ураженої російської техніки — другим. В ураженні ворожих танків у січні 2025 року нацгвардійці цього підрозділу теж були першими.

OSINT-аналітик Ендрю Перпетуа зазначив, що така таємність пов’язана зі специфікою роботи Lasar's group. Нацгвардійці з цього підрозділу розміщені глибоко за лінією фронту або ховаються в лісах.

Нагадаємо, командир бригади "Птахи Мадяра" Роберт Бровді розповів, що станом на 2 червня його бійці за допомогою БПЛА перехопили 133 ворожі дрони, в тому числі й баражувальні боєприпаси "Ланцет".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як Україна відповідає на застосування ворогом КАБів. При цьому альтернатива з арсеналу Сил оборони — точніша.