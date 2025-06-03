Лидеры в уничтожении ВС РФ: в МВД показали редкие кадры работы Lasar's Group (видео)

Операторы БПЛА из этого отряда спецназначения опережают других, выжигая личный состав и технику врага. В начале года они даже обогнали знаменитых "Птиц Мадьяра".

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Видео их работы опубликовала 2 июня пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

За май военнослужащие Национальной гвардии уничтожили и повредили:

254 единицы бронетехники;

685 автомобилей;

497 артиллерийских систем;

241 РЛС;

13 РСЗО;

47 минометов;

4 зенитно-ракетных комплекса;

48 систем РЭБ;

89 складов с боекомплектом и горючим.

В МВД отметили, что на кадрах — работа бойцов подразделения ударных БПЛА 27-й Печерской бригады НГУ.

"Холодный расчет, железная выдержка — Нацгвардия бьет точно. Наша сила — в профессионалах", — заявили в министерстве.

Аналитики In Factum 3 июня уточнили, что на видео — архивная работа отряда специального назначения Lasar's group.

"Это очень редкое видео, потому что их работы почти никогда не публикуются. На их счету сотни уничтоженных единиц бронетехники и еще больше пехоты противника, видео чего мы никогда не видели", — подчеркнули в Telegram-канале.

В топе подразделений по количеству "еБалов", заработанных в апреле, это подразделение заняло третье место. Речь идет о специальных баллах, которые предоставляются военным за верифицированное уничтожение техники или личного состава ВС РФ.

17 февраля в "Цензор.нет" публиковали рейтинг за январь, который проанализировал военкор Юрий Бутусов. Сообщалось, что данные передали сами защитники, и они были согласованы группой верификации информации Министерства цифровой трансформации.

В рейтинге подразделений беспилотных систем Сил обороны Lasar's group заняли первое место, обогнав "Птиц Мадьяра". По количеству уничтоженного личного состава отряд спецназначения стал пятым, а по количеству пораженной российской техники — вторым. В поражении вражеских танков в январе 2025 года нацгвардейцы этого подразделения тоже были первыми.

OSINT-аналитик Эндрю Перпетуа отметил, что такая секретность связана со спецификой работы Lasar's group. Нацгвардейцы из этого подразделения размещены глубоко за линией фронта или прячутся в лесах.

Напомним, командир бригады "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди рассказал, что по состоянию на 2 июня его бойцы с помощью БПЛА перехватили 133 вражеских дрона, в том числе и барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как Украина отвечает на применение врагом КАБов. При этом альтернатива из арсенала Сил обороны — более точная.