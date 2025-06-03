Почему оккупанты на мотоциклах — это не смешно, а "большая проблема": объяснил офицер НГУ

Российские бойцы пересели с бронетехники на мотоциклы. Военнослужащий Андрей Отченаш призвал легкомысленно это не воспринимать, ведь новая тактика усложняет пополнение вражеских потерь.

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Об этом офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш 3 июня рассказал в комментарии "Громадському радіо".

"Противник применяет не так большое количество техники, как большое количество мотоциклетных войск. И, если кто-то с этого смеялся, то на самом деле мотоциклетные войска врага создают достаточно большую проблему", — отметил он.

Защитник пояснил, что ранее ВС РФ наступали большим количеством техники, в частности в штурмы бросали от 4 до 10 единиц. Однако это делало штурмовиков, скученных в одном месте, легкой целью.

"В технику можно было легко влететь средствами FPV или поразить артиллерийскими, или любыми другими осколочного типа, боеприпасами. То есть, сделать 300-ми большое количество пехотинцев. И, соответственно, их штурмы почти все срывались", — подчеркнул Отченаш.

Сейчас же Россия бросает в атаку 10, 20 или 30 мотоциклистов — по двое на одном мотоцикле. Атаковать оккупантов теперь значительно труднее.

"Нужно использовать на 10 мотоциклов, условно, 10-20 FPV-дронов. Тогда, когда на четыре единицы техники, которая полностью набита личным составом, нужно значительно меньше FPV-дронов", — пояснил нацгвардеец.

Кроме того, мотоциклы более мобильны. Отченаш рассказал, что ВС РФ начинают с уничтожения 2-3 линий обороны, а после этого пытаются прорвать и первую линию для продвижения как можно дальше.

"В то же время мы понимаем саму тактику ведения боевых действий противника, соответственно, к этому и создаем средства противодействия и обороны", — заверил он.

Напомним, в ГУР показали попытку отчаянного оккупанта отбиться от БПЛА длинной палкой. Такая "ручная антидроновая система" его не спасла.

2 июня в Минобороны обнародовали редкие кадры работы таинственного подразделения Lasar's Group. Этот отряд НГУ не хвастается результатами с фронта в сети, но сохраняет лидерство по количеству нанесенных врагу потерь.