Чому окупанти на мотоциклах — це не смішно, а "велика проблема": пояснив офіцер НГУ

Російські бійці пересіли з бронетехніки на мотоцикли. Військовослужбовець Андрій Отченаш закликав легковажно це не сприймати, адже нова тактика ускладнює поповнення ворожих втрат.

Related video

Про це офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш 3 червня розповів у коментарі "Громадському радіо".

"Противник застосовує не так велику кількість техніки, як велику кількість мотоциклетних військ. І, якщо хтось із цього сміявся, то насправді мотоциклетні війська ворога створюють достатньо велику проблему", — зазначив він.

Захисник пояснив, що раніше ЗС РФ наступали великою кількістю техніки, зокрема у штурми кидали від 4 до 10 одиниць. Однак це робило штурмовиків, скуплених в одному місці, легкою ціллю.

"В техніку можна було легко влетіти засобами FPV чи уразити артилерійськими, або будь-якими іншими осколкового типу, боєприпасами. Тобто, зробити 300-ми велику кількість піхотинців. І, відповідно, їхні штурми майже усі зривалися", — підкреслив Отченаш.

Нині ж Росія кидає в атаку 10, 20 або 30 мотоциклістів — по двоє на одному мотоциклі. Атакувати окупантів тепер значно важче.

"Потрібно використовувати на 10 мотоциклів, умовно, 10-20 FPV-дронів. Тоді, коли на чотири одиниці техніки, яка повністю набита особовим складом, потрібно значно менше FPV-дронів", — пояснив нацгвардієць.

Окрім того, мотоцикли мобільніші. Отченаш розповів, що ЗС РФ починають зі знищення 2-3 ліній оборони, а після цього намагаються прорвати й першу лінію для просування якомога далі.

"Водночас ми розуміємо саму тактику ведення бойових дій противника, відповідно, до цього і створюємо засоби протидії та оборони", — запевнив він.

Нагадаємо, у ГУР показали спробу відчайдушного окупанта відбитись від БПЛА довгою палкою. Така "ручна антидронова система" його не врятувала.

2 червня у Міноборони оприлюднили рідкісні кадри роботи таємничого підрозділу Lasar's Group. Цей загін НГУ не хизується результатами з фронту у мережі, але зберігає лідерство за кількістю завданих ворогу втрат.