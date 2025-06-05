"Особые ракеты": как ВСУ могли уничтожить ОТРК "Искандер" РФ в Брянской области, — аналитики

Чтобы нанести удар по Российской Федерации и уничтожить оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" Украина должна была бы использовать особую ракету, которой бы не мешали средства паровоздушной обороны противника, рассказали аналитики. Предыдущая охота на похожие комплексы состоялась во время войны в Ираке, когда спецназ США действовал совместно с авиацией.

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Об особенностях удара по РФ, который 5 июня нанесла Украина, написали на портале Defense Express.

На портале напомнили, что украинцы взорвали ОТРК "Искандер" ВС РФ, который находился в 50 км от украинской границы на полигоне возле села Клинцы. Командование ВСУ не обнародовало каких-то деталей, но авторы DE отметили сложность подготовки и воплощения операции. Также отмечается, что произошел первый подтвержденный случай уничтожения ОТРК, взорванного на стартовой позиции и, вероятно, готового к пуску ракет. В статье пояснили, что Украина для такой сложной спецоперации должна была бы использовать особый тип ракет.

"Наши военные должны были бы подобрать тип ракетного вооружения, который бы обеспечил более быстрое и эффективное поражение рашистских ОТРК", — говорится в статье.

Удары по РФ — где расположена деревня Клинцы Брянской области Фото: DeepState

Чтобы реализовать удар, украинские военные решили несколько задач:

узнали о планах командования ВС РФ, о графике боевых выездов;

поймали момент, когда комплекс окажется на стартовой позиции;

подобрали украинское средство поражения, которое эффективно сработает против ОТРК и которому не будут мешать средства ПВО;

провели "сопутствующие мероприятия", чтобы ПВО и другие средства РФ не помешали удару.

В статье упомянули о предыдущих случаях уничтожения ОТРК: речь идет о войне в Ираке, когда США "охотились" на ОТРК "Скад" Саддама Хусейна. План заключался в том, что на территорию Ирака заходили бойцы Сил спецопераций, отыскивали мобильные установки для пуска ракет и либо уничтожали их самостоятельно, либо наводили авиацию. Но план сработал не слишком успешно: иракцы прятали установки между складками рельефа, часто перемещали ночью, сбегали с места пуска в течение 10 минут. Поэтому в большинстве случаев авиация США била по ложным целям и не взорвала все 20-36 ОТРК, которые были у армии Ирака. Выводы, которые сделали военные после такой "наземной охоты" — лучше иметь ЗРК Patriot, чтобы сбивать запущенные врагом ракеты, объяснили на Defense Express.

Заметим, аналитики проекта ORYX не публиковали ни одной подтвержденной информации об уничтожении ОТРК "Искандер" ВС РФ во время российско-украинской войны. В то же время 10 марта 2022 года Оперативное командование "Север" заявило, что удалось уничтожить дивизион ОТРК "Искандер-М" (четыре пусковые на восемь ракет), который обстреливал северные области Украины. Какое средство поражения применили, командование не уточнило.

Удары по РФ — детали

Отметим, днем 5 июня Генштаб ВСУ опубликовал кадры удара по РФ и заявил, что удалось взорвать ОТРК "Искандер" в Брянской области. Вероятно, именно с этой установки россияне били по Киеву в мае 2025 года. На видео с места событий — детонирование одной установки и повреждение еще двух.

Тем временем 25 мая Фокус писал об ударе РФ по Киевской области. В результате обстрела россияне уничтожили целую улицу частных домов в селе Мархалевка.

Напоминаем, Главное управление разведки сообщило, сколько ракет "Искандер" РФ производит ежемесячно и какой запас хранится на российских арсеналах.