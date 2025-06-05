"Особливі ракети": як ЗСУ могли знищити ОТРК "Искандер" РФ у Брянській області, — аналітики

Щоб завдати удару по Російській Федерації та знищити оперативно-тактичний ракетний комплекс "Искандер" Україна мала б використати особливу ракету, якій би не заважали засоби пароповітряної оборони противника, розповіли аналітики. Попередні полювання на схожі комплекси відбулись під час війни в Іраку, коли спецназ США діяв спільно з авіацією.

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Про те, чим особливий удар по РФ, який 5 червня завдала Україна, написали на порталі Defense Express.

На порталі нагадали, що українці підірвали ОТРК "Искандер" ЗС РФ, який перебував на 50 км від українського кордону на полігоні біля села Клинці. Командування ЗСУ не оприлюднило якихось деталей, але автори DE відзначили складність підготовки та втілення операції. Також наголошується, що стався перший підтверджений випадок знищення ОТРК, підірваного на стартовій позиції й, ймовірно, готового до пуску ракет. У статті пояснили, що Україна для такої складної спецоперації мала б використати особливий тип ракет.

"Наші військові мали б підібрати тип ракетного озброєння, який би забезпечив швидше та ефективне ураження рашистських ОТРК", — ідеться у статті.

Удари по РФ - де розташовано село Клинці Брянської області Фото: DeepState

Щоб реалізувати удар, українські військові розв'язали кілька завдань:

дізнались про плани командування ЗС РФ, про графік бойових виїздів;

зловили момент, коли комплекс опиниться на стартовій позиції;

підібрали український засіб ураження, який ефективно спрацює проти ОТРК та якому не заважатимуть засоби ППО;

провели "супутні заходи", щоб ППО та інші засоби РФ не завадили удару.

У статті згадали про попередні випадки знищення ОТРК: ідеться про війну в Іраку, коли США "полювали" на ОТРК "Скад" Саддама Хусейна. План полягав у тому, що на територію Іраку заходили бійці Сил спецоперацій, відшукують мобільні установки для пуску ракет і або знищують їх самостійно, або наводять авіацію. Але план спрацював не надто успішно: іракці ховали установки між складками рельєфу, часто переміщували вночі, тікали з місця пуску протягом 10 хвилин. Тому в більшості випадків авіація США била по хибних цілях і не підірвала усі 20-36 ОТРК, які були в армії Іраку. Висновки, які зробили військові після такого "наземного полювання" — краще мати ЗРК Patriot, щоб збивати запущені ворогом ракети, пояснили на Defense Express.

Зауважмо, аналітики проєкту ORYX не публікували жодної підтвердженої інформації про знищення ОТРК "Искандер" ЗС РФ під час російсько-української війни. Водночас 10 березня 2022 Оперативне командування "Північ" заявило, що вдалось знищити дивізіон ОТРК "Искандер-М" (чотири пускові на вісім ракет), який обстрілював північні області України. Який засіб ураження застосували, командування не уточнило.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, вдень 5 червня Генштаб ЗСУ опублікував кадри удару по РФ та заявив, що вдалось підірвати ОТРК "Искандер" у Брянській області. Ймовірно, саме з цією установки росіяни били по Києву у травні 2025 року. На відео з місця подій — детонування однієї установки та пошкодження ще двох.

Тим часом 25 травня Фокус писав про удар РФ по Київській області. Внаслідок обстрілу росіяни знищили цілу вулицю приватних будинків у селі Мархалівка.

Нагадуємо, Головне управління розвідки повідомило, скільки ракет "Искандер" РФ виробляє щомісяця та який запас зберігається на російських арсеналах.