Комбо по уничтожению авиации и боеприпасов: в Defence Express оценили удары по аэропорту в Брянске

В ночь на 6 июня в аэропорту российского города Брянск прогремели мощные взрывы. Аэропорт Россия использовала для выгрузки или загрузки на самолеты, или вертолеты, а учитывая взрывы, там могли храниться ракеты.

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Об этом пишет издание Defence Express.

"Удар по аэропорту в Брянске, который РФ использует только для военных целей, это комбо по уничтожению российской транспортной авиации и ценных боеприпасов", — говорится в публикации.

Аналитики утверждают, что аэропорт Брянска РФ с первых дней полномасштабного российского вторжения использовала исключительно в военных целях.

В ночь на 6 июня аэропорт атаковала стая дронов, после чего произошел масштабный взрыв и мощная повторная детонация.

Как указывают эксперты Defence Express, учитывая характер взрыва, речь идет о детонации ракет с твердым топливом: баллистических, зенитных или к РСЗО.

Место взрывов локализовали OSINT-сообщества, а съемка велась почти с довольно малого расстояния — около 350-400 метров. Эпицентр взрыва находится на перроне рядом с диспетчерской башней.

"Это место используется для выгрузки или загрузки на самолеты или вертолеты, а не для базирования на нем, например, систем противовоздушной обороны, пусковых и тому подобное. Сейчас что именно взорвалось неизвестно, но, учитывая то, что на видео зафиксированы не только мощные взрывы, но и разрывы маленьких боеприпасов, скорее всего, речь идет о детонации не одной большой ракеты, а определенной партии боеприпасов", — пришли к выводу аналитики Defence Express.

Они добавили, что боеприпасы могли быть доставлены на аэродром авиатранспортом, скорее всего, учитывая количество и мощность, несколькими вертолетами Ми-8 или одним тяжелым Ми-26. При этом именно последний мог доставить баллистические ракеты ОТРК "Искандер" или зенитные к С-400, перевозка которых именно вертолетом целесообразна.

"Таким образом, очевидно дальнобойные атаки в ночь на 6 июня, во время которой Украина и РФ обменялись ударами, началась с уничтожения российской транспортной авиации в Брянске, которая завершилась феерической детонацией боеприпасов. Также за эту ночь Украина ударила по целому ряду российских военных объектов. Речь идет о повторном ударе по совсем непростой нефтебазе "Кристалл" рядом с "Энгельсом с очень специфическим топливом для российской стратегической авиации", — отметили в Defence Express.

Отмечается, что также Украина нанесла удары по военному предприятию "Прогресс" в городе Мичурин Тамбовской области. Завод поставляет компоненты к авиационной и ракетной технике.

Напомним, что после спецоперации СБУ "Паутина", в результате которой был поврежден и уничтожен 41 российский военный самолет, в РФ спустили разрядку строить укрытия для самолетов. Причем средства на такие работы не выделили.

Также сообщалось, что общий материальный ущерб России оценивается более чем в 7 миллиардов долларов. А потери составили 34% стратегических носителей крылатых ракет, состоявших на вооружении ВКС РФ.