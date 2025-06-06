Комбо зі знищення авіації і боєприпасів: в Defence Express оцінили удари по аеропорту в Брянську

В ніч проти 6 червня в аеропорту російського міста Брянськ прогриміли потужні вибухи. Летовище Росія використовувала для вивантаження чи завантаження на літаки, чи вертольоти, а зважаючи на вибухи, там могли зберігатися ракети.

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Про це пише видання Defence Express.

"Удар по аеропорту у Брянську, який РФ використовує лише для військових цілей, це комбо зі знищення російської транспортної авіації та коштовних боєприпасів", — йдеться в публікації.

Аналітики стверджують, що аеропорт Брянська РФ з перших днів повномасштабного російського вторгнення використовувала виключно у військових цілях.

У ніч проти 6 червня аеропорт атакувала зграя дронів, після чого стався масштабний вибух та потужна повторна детонація.

Як вказують експерти Defence Express, з огляду на характер вибуху, йдеться про детонацію ракет з твердим паливом: балістичних, зенітних чи до РСЗВ.

Місце вибухів локалізували OSINT-спільноти, а зйомка велася майже з доволі малої відстані — близько 350-400 метрів. Епіцентр вибуху знаходиться на пероні поруч із диспетчерською вежею.

"Це місце використовується для вивантаження чи завантаження на літаки, чи вертольоти, а не для базування на ньому, наприклад, систем протиповітряної оборони, пускових тощо. Наразі що саме вибухнуло невідомо, але, враховуючи те, що на відео зафіксовані не лише потужні вибухи, а й розриви маленьких боєприпасів, скоріш за все, йдеться про детонацію не однієї великої ракети, а певної партії боєприпасів", — дійшли висновку аналітики Defence Express.

Вони додали, що боєприпаси могли бути доставлені на аеродром авіатранспортом, скоріш за все, враховуючи кількість та потужність, декількома вертольотами Мі-8 чи одним важким Мі-26. При цьому саме останній міг бути доправити балістичні ракети ОТРК "Іскандер" чи зенітні до С-400 перевезення яких саме вертольотом доцільно.

"Таким чином, вочевидь далекобійні атаки у ніч на 6 червня, під час якою Україна та РФ обмінялися ударами, почалась зі знищення російської транспортної авіації у Брянську, яка завершилась феєричною детонацією боєприпасів. Також за цю ніч Україна вдарила по цілій низці російських військових об'єктів. Йдеться про повторний удар по зовсім непростій нафтобазі "Кристалл" поряд з "Енгельсом із дуже специфічним паливом для російської стратегічної авіації", — зауважили в Defence Express.

Зазначається, що також Україна завдала ударів по військовому підприємству "Прогресс" у місті Мічурін Тамбовської області. Завод постачає компоненти до авіаційної та ракетної техніки.

Нагадаємо, що після спецоперації СБУ "Павутина", внаслідок якої було пошкоджено та знищено 41 російський військовий літак, в РФ спустили розрядку будувати укриття для літаків. При чому кошти на такі роботи не виділили.

Також повідомлялося, що загальний матеріальний збиток Росії оцінюється більш ніж у 7 мільярдів доларів. А втрати склали 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, що перебували на озброєнні ПКС РФ.