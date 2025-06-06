Сначала словаки добивались референдума, но его заблокировал президент. Тогда парламент принял резолюцию, которая отклоняет антироссийские санкции.

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Об этом 5 июня сообщили в Noviny.

Соответствующее предложение подала Словацкая национальная партия (SNS), и 5 июня его поддержали депутаты. Постановление поддержал 51 парламентарий (3 76 присутствующих).

"За" проголосовали все члены SNS, посетившие заседание, и отдельные члены других партий. Один депутат отдал голос "против", еще 23 парламентария воздержались. Оппозиция бойкотировала голосование, не приняв в нем участие.

В резолюции говорится, что санкции против РФ и ограничения торговли вызывают подорожание энергоносителей, а также нарушают логистику и негативно отражаются на конкурентоспособности экономики.

Документ отвергает любое продолжение антироссийских санкций в дальнейшем, которое якобы негативно влияет на промышленность, экономику и даже рядовых граждан. Парламент призывает правительство активно противодействовать во внешней политике любым действиям, которые угрожают экономическим ущербом Словакии, и отстаивать национальные интересы.

В Reuters объяснили, что в парламенте подают резолюцию как обязательство правительства не голосовать за принятие новых санкций и торговых ограничений в отношении России. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что уважает документ, но МИД выскажет свою позицию только после того, как тщательно его проанализирует.

Однако в издании отметили, что в самой резолюции конкретно не говорится об обязанности министров блокировать санкции или голосовать против них. Эксперт по правовым вопросам объяснил, что правительство не должно придерживаться этого документа.

Резолюция — уже не первая попытка: президент Словакии против

В TASR ранее, 4 июня, передавали, что внепарламентское Движение за возрождение Словакии (SHO) выступило инициатором референдума об отмене санкций против РФ. Аргументы были похожими: якобы ограничения вредят гражданам и бизнесу. Представители SHO уверяли, что ограничения наносят стране огромный экономический ущерб.

В издании объясняли, что согласно Конституции президент обязан назначить референдум, если этого требуют не менее 350 тысяч подписантов петиции. На это у него есть 30 дней с момента подачи. В голосовании должны принять участие 50% избирателей и большинство должны поддержать предложение, чтобы результат вступил в силу.

На петицию официально ответил президент Словакии Петер Пеллегрини. Он сообщил, что получил петицию 5 мая, и предметом ее был такой вопрос: "Согласны ли вы с тем, что Словацкая Республика не должна применять санкции против Российской Федерации, которые наносят ущерб словацким гражданам, торговцам и предпринимателям?"

Он пояснил, что в случае решения Словакии однажды отвергнуть антироссийские санкции она отвергнет и то, что сама через премьер-министра голосовала за них в Европе. После того, как ограничения одобрены, они становятся частью правового порядка ЕС, членом которого является страна. За нарушение норм предусмотрено наказание.

"Президент Словацкой Республики по закону обязан рассмотреть такую петицию. Он должен выяснить, соответствует ли она закону, соответствует ли ее содержание нашей Конституции и соответствует ли она всем установленным вопросам и требованиям, которые указаны в законе об условиях реализации права голоса и в законе о праве петиции. Закон "Об условиях реализации избирательного права" также обязывает Президента отказать в назначении референдума, если он не соответствует всем необходимым требованиям. Внимательно изучив, соответствует ли поданная петиция этим условиям, я вынужден сегодня публично объявить, что референдум по указанному вопросу не может быть объявлен", — подчеркнул Пеллегрини.

Он отметил, что рассмотренное предложение не является "ни понятным, ни конкретным, ни предсказуемым", поэтому не может быть применено на практике. По его словам, непонятно, что имеется в виду под Словацкой Республикой и санкциями против РФ, кто и как должен устанавливать, какие именно санкции вредны.

"При отсутствии стандарта, по которому можно было бы судить о вредности санкций, такой закон был бы просто невыполнимым. И я бы добавил, что по вопросу даже не понятно, должно ли это быть решение только на будущее, то есть указание отклонять дальнейшие возможные санкции, или это также будет касаться и нынешних санкций, за которые Словакия уже 17 раз голосовала", — добавил президент.

Он дополнительно подчеркнул, что такой референдум назначить невозможно. Также Пеллегрини проконсультировался с правительством, и ответы глав Минюста и МИДа вызвали у него "серьезные сомнения" относительно возможности реального воплощения результата голосования, если бы такое произошло. Кроме того, в Канцелярии правительства публично заявляли, что Словакия не голосует за меры, которые бы противоречили ее интересам.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к согласованию с США одновременного введения санкций против президента РФ Владимира Путина. Целью является усиление давления на Россию, чтобы посадить главу Кремля за стол переговоров.

В The Times 2 июня сообщали, что несмотря на потери родственников и рост цен россияне не показывают желание к миру. Война в Украине не разрушила российскую экономику, а материальное положение граждан даже улучшилось.