Президент Словаччини проти: західні політики борються за скасування санкцій проти РФ

Спочатку словаки добивались референдуму, але його заблокував президент. Тоді парламент ухвалив резолюцію, яка відхиляє антиросійські санкції.

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Про це 5 червня повідомили в Noviny.

Відповідну пропозицію подала Словацька національна партія (SNS), і 5 червня її підтримали депутати. Постанову підтримав 51 парламентар (3 76 присутніх).

"За" проголосували усі члени SNS, які відвідали засідання, й окремі члени інших партій. Один депутат віддав голос "проти", ще 23 парламентарі утримались. Опозиція бойкотувала голосування, не взявши в ньому участь.

У резолюції йдеться, що санкції проти РФ й обмеження торгівлі спричиняють подорожчання енергоносіїв, а також порушують логістику й негативно відбиваються на конкурентоспроможності економіки.

Документ відкидає будь-яке продовження антиросійських санкцій надалі, яке нібито негативно впливає на промисловість, економіку й навіть пересічних громадян. Парламент закликає уряд активно протидіяти у зовнішній політиці будь-яким діям, які загрожують економічною шкодою Словаччині, й відстоювати національні інтереси.

У Reuters пояснили, що у парламенті подають резолюцію як зобов’язання уряду не голосувати за прийняття нових санкцій і торгових обмежень щодо Росії. Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що поважає документ, але МЗС висловить власну позицію лише після того, як ретельно його проаналізує.

Однак у виданні наголосили, що у самій резолюції конкретно не йдеться про обов’язок міністрів блокувати санкції або голосувати проти них. Експерт з правових питань пояснив, що уряд не повинен дотримуватися цього документу.

Резолюція — вже не перша спроба: президент Словаччини проти

У TASR раніше, 4 червня, передавали, що позапарламентський Рух за відродження Словаччини (SHO) виступив ініціатором референдуму про скасування санкцій проти РФ. Аргументи були схожими: нібито обмеження шкодять громадянам і бізнесу. Представники SHO запевняли, що обмеження завдають країні величезних економічних збитків.

У виданні пояснювали, що відповідно до Конституції президент зобов’язаний призначити референдум, якщо цього вимагають щонайменше 350 тисяч підписантів петиції. На це він має 30 днів з моменту подання. У голосуванні мають взяти участь 50% виборців і більшість повинні підтримати пропозицію, щоб результат набув чинності.

На петицію офіційно відповів президент Словаччини Петер Пеллегріні. Він повідомив, що отримав петицію 5 травня, і предметом її було таке питання: "Чи згодні ви з тим, що Словацька Республіка не повинна застосовувати санкції проти Російської Федерації, які завдають шкоди словацьким громадянам, торговцям і підприємцям?"

Він пояснив, що в разі рішення Словаччини одного дня відкинути антиросійські санкції вона відкине й те, що сама через прем’єр-міністра голосувала за них в Європі. Після того, як обмеження схвалені, вони стають частиною правового порядку ЄС, членом якого є країна. За порушення норм передбачене покарання.

"Президент Словацької Республіки за законом зобов'язаний розглянути таку петицію. Він повинен з'ясувати, чи відповідає вона закону, чи відповідає її зміст нашій Конституції і чи відповідає вона всім встановленим питанням і вимогам, які зазначені в законі про умови реалізації права голосу і в законі про право петиції. Закон "Про умови реалізації виборчого права" також зобов'язує Президента відмовити у призначенні референдуму, якщо він не відповідає всім необхідним вимогам. Уважно вивчивши, чи відповідає подана петиція цим умовам, я змушений сьогодні публічно оголосити, що референдум із зазначеним питанням не може бути оголошений", — наголосив Пеллегріні.

Він зазначив, що розглянута пропозиція не є "ані зрозумілою, ані конкретною, ані передбачуваною", тому не може бути застосована на практиці. З його слів, незрозуміло, що мається на увазі під Словацькою Республікою та санкціями проти РФ, хто і як має встановлювати, які саме санкції шкідливі.

"За відсутності стандарту, за яким можна було б судити про шкідливість санкцій, такий закон був би просто нездійсненним. І я б додав, що з питання навіть не зрозуміло, чи це має бути рішення лише на майбутнє, тобто вказівка відхиляти подальші можливі санкції, чи це також стосуватиметься і нинішніх санкцій, за які Словаччина вже 17 разів голосувала", — додав президент.

Він додатково наголосив, що такий референдум призначити неможливо. Також Пеллегріні проконсультувався з урядом, і відповіді голів Мін’юсту й МЗС викликали у нього "серйозні сумніви" щодо можливості реального втілення результату голосування, якби таке відбулося. Окрім того, у Канцелярії уряду публічно заявляли, що Словаччина не голосує за заходи, які б суперечили її інтересам.

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