Удар по заводу "Кронштадт" в РФ: эксперты оценили филигранную точность украинских дронов

Новые детальные спутниковые снимки последствий атаки украинских дронов на завод "Кронштадт" на территории РФ. Они демонстрируют, что беспилотники поражали этот цех с феноменальной точностью и все они фактически били с одинаковым интервалом.

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На это обратили внимание аналитики Defence Express.

Они отмечают, что такая филигранная работа украинских дронов превысила требования даже для высокоточного вооружения, тем более, что завод был атакован на расстоянии в 500 километров от границы с Украиной.

Атакованный завод — сравнительно новый. Он производит производит БПЛА "Орион" и ракету "Бандероль".

Аналитики говорят, что распространенные в сетях видео с места атаки свидетельствуют о том, что предприятие претерпело значительные разрушения, потому что дроны взрывались внутри, из-за чего возник масштабный пожар.

"Новые детальные спутниковые снимки демонстрируют, что украинские дальнобойные дроны поражали этот цех с действительно феноменальной точностью. При этом это было восемь отдельных дронов, которые атаковали здание с исключительно соблюденными интервалами, кроме одного единственного удара. На фото можно увидеть почти идеальную геометрию ударов с отклонением в большинстве случаев не дальше метра. И только один дрон немного промахнулся, а еще один, девятый, очевидно, не достиг своей цели", — отмечают аналитики.

Они говорят, что филигранная точность ударов объективно превышает даже требования к высокоточному оружию, а объект должен был быть защищен средствами ПВО и РЭБ, потому что неподалеку от обороны и РЭБ, потому что рядом с ним другое предприятие — "МКБ "Радуга", где производят крылатые ракеты Х-101, Х-59, Х-69, а также высокоскоростные Х-32.

"Такая точность систем наведения украинских дальнобойных дронов в очередной раз демонстрирует, что главным препятствием для эффективного поражения таких капитальных объектов является лишь малая боевая часть дронов. И перенос такой системы наведения, скорее всего, вполне возможно на более мощные средства", — подытожили аналитики Defence Express.

Напомним, что удар по построенному в 2022 году цеху АО "Кронштадт" в г. Дубна вероятно был нанесен новым малоизвестным украинским БПЛА FP-1. Он пришелся на центральную часть цеха, вероятно цех конечной сборки БПЛА.

Также сообщалось, что 28 мая дальнобойные беспилотники ударили по предприятию "Радуга", которое производит крылатые ракеты Х-101/555, Х-69 и Х-59. Еще одной целью ночной атаки стал производитель дронов АО "Кронштадт".