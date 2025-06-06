Удар по заводу "Кронштадт" в РФ: експерти оцінили філігранну точність українських дронів

Нові детальні супутникові знімки наслідків атаки українських дронів на завод "Кронштадт" на території РФ. Вони демонструють, що безпілотники уражали цей цех з феноменальною точністю і всі вони фактично били з однаковим інтервалом.

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На це звернули увагу аналітики Defence Express.

Вони зауважують, що така філігранна робота українських дронів перевищила вимоги навіть для високоточного озброєння, тим паче, що завод був атакований на відстані в 500 кілометрів від кордону з Україною.

Атакований завод — порівняно новий. Він виробляє БПЛА "Оріон" і ракету "Бандероль".

Аналітики кажуть, що поширені в мережах відео з місця атаки свідчать про те, що підприємство зазнало значних руйнувань, бо дрони вибухали в середині, через що виникла масштабна пожежа.

"Нові детальні супутникові знімки демонструють, що українські далекобійні дрони уражали цей цех з дійсно феноменальною точністю. При цьому це було вісім окремих дронів, які атакували будівлю з виключно дотриманими інтервалами, окрім одного єдиного удару. На фото можливо побачити майже ідеальну геометрію ударів з відхиленням у більшості випадків не далі метра. І лише один дрон трохи схибив, а ще один, дев'ятий, вочевидь, не досяг своєї мети", — зазначають аналітики.

Вони кажуть, що філігранна точність ударів об'єктивно перевищує навіть вимоги до високоточної зброї, а об'єкт мав бути захищений засобами ППО і РЕБ, бо неподалік від оборони та РЕБ, бо поряд з ним інше підприємство — "МКБ "Радуга", де виробляють крилаті ракети Х-101, Х-59, Х-69, а також високошвидкісні Х-32.

"Така точність систем наведення українських далекобійних дронів вкотре демонструє, що головною завадою для ефективного ураження таких капітальних об'єктів є лише мала бойова частина дронів. І перенесення такої системи наведення, скоріш за все, цілком можливо на більш потужні засоби", — підсумували аналітики Defence Express.

Нагадаємо, що удар по збудованому у 2022 році цеху АТ "Кронштадт" у м. Дубна ймовірно було завдано новим маловідомим українським БПЛА FP-1. Він прийшовся на центральну частину цеху, ймовірно цех кінцевої збірки БПЛА.

Також повідомлялося, що 28 травня далекобійні безпілотники вдарили по підприємству "Радуга", яке виробляє крилаті ракети Х-101/555, Х-69 і Х-59. Ще однією метою нічної атаки став виробник дронів АТ "Кронштадт".