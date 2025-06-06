Хотели обручиться: в Луцке из-за ракетного удара РФ погибла молодая пара (фото, видео)

Российская армия ночью 6 июня атаковала ракетами Луцк, под завалами жилой девятиэтажки нашли тела молодой пары — Николая и Иванки.

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Об этом с места попадания снаряда сообщили журналисты канала "Ми-Україна".

Родственники погибших говорят, что пара планировала обручиться. Они жили на восьмом этаже дома, по которому ударили оккупанты.

Тела пары нашли в подвале, ведь вся конструкция подъезда рухнула после прилета ракеты. Местные власти сообщили о работе спасателей на месте происшествия.

Обстрел Луцка ночью 6 июня: последствия взрывов

Волынское управление ГСЧС показало фотографии с места прилета ракеты ВС РФ. На кадрах можно увидеть, как один из подъездов обрушился до подвала.

Ракета ВС РФ попала в дом, один из подъездов обрушился до подвала

Количество травмированных в Луцке из-за атаки российских войск возросло до 27 человек, рассказал "Суспільному" пресс-секретарю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимир Нестеров.

Разбирать конструкции поврежденного дома волынским спасателям помогали работники ГСЧС из Ровенской области.

Напомним, в Луцке под обстрел попали спортсмены сборной Украины по легкой атлетике. Шесть ракет и 15 "Шахедов" оккупанты выпустили по жилым кварталам.

Фокус разбирался, повторят ли войска РФ обстрелы Украины после массированной атаки ночью 6 июня. Некоторые эксперты убеждены, что удар можно ждать через 2-3 дня.