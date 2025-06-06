Хотели обручиться: в Луцке из-за ракетного удара РФ погибла молодая пара (фото, видео)
Российская армия ночью 6 июня атаковала ракетами Луцк, под завалами жилой девятиэтажки нашли тела молодой пары — Николая и Иванки.
Об этом с места попадания снаряда сообщили журналисты канала "Ми-Україна".
Родственники погибших говорят, что пара планировала обручиться. Они жили на восьмом этаже дома, по которому ударили оккупанты.
Тела пары нашли в подвале, ведь вся конструкция подъезда рухнула после прилета ракеты. Местные власти сообщили о работе спасателей на месте происшествия.
Обстрел Луцка ночью 6 июня: последствия взрывов
Волынское управление ГСЧС показало фотографии с места прилета ракеты ВС РФ. На кадрах можно увидеть, как один из подъездов обрушился до подвала.
Количество травмированных в Луцке из-за атаки российских войск возросло до 27 человек, рассказал "Суспільному" пресс-секретарю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимир Нестеров.
Разбирать конструкции поврежденного дома волынским спасателям помогали работники ГСЧС из Ровенской области.
Напомним, в Луцке под обстрел попали спортсмены сборной Украины по легкой атлетике. Шесть ракет и 15 "Шахедов" оккупанты выпустили по жилым кварталам.
Фокус разбирался, повторят ли войска РФ обстрелы Украины после массированной атаки ночью 6 июня. Некоторые эксперты убеждены, что удар можно ждать через 2-3 дня.