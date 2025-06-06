Когда Путин ударит снова: чего ждать от России после массированной атаки 6 июня

В ночь на 6 июня РФ выпустила 44 ракеты и более 400 "Шахедов" по украинским городам. Была ли это месть за спецоперацию СБУ "Паутина", и когда ждать следующего удара — объясняют эксперты.

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В ночь на 6 июня 2025 года Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак: 44 крылатые ракеты и 407 ударных дронов были направлены на украинские города — прежде всего Киев, Чернигов, а также регионы на западе и востоке страны — в частности взрывы прогремели в Луцке и Тернополе.

Международные аналитики считают, что этот удар был ответом на украинскую спецоперацию "Паутина", во время которой СБУ уничтожили по меньшей мере 12-13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и А-50 на аэродромах России.

Фокус разбирался, повторятся ли массированные атаки РФ по Украине учитывая, что Путин угрожал "серьезным ответом" на операцию "Паутина".

Повторный массированный удар РФ через два дня

По мнению военного эксперта Олега Жданова, подобная атака, которая состоялась в ночь на 6 июня, вполне может повториться.

"У России уже был пример — последний воздушный налет они провели в два этапа: сначала один удар, а через двое суток — повторный. Поэтому не исключаю, что и в этот раз они могут нанести еще один удар — через сутки, через двое или трое. Это может быть снова массированная атака с крылатыми и баллистическими ракетами, запусками с моря, "Шахедами" и так далее", — говорит Фокусу Жданов.

Однако эксперт не считает, что эта атака была местью или ответом на украинский удар по аэродромам РФ — скорее, один из этапов эскалации.

"Мы, вероятно, специально скорректировали время нашей атаки, зная, что Россия готовит массированный обстрел. Интересная деталь: в воздух поднимались только шесть стратегических бомбардировщиков — четыре Ту-95 и два Ту-160. Но Ту-160 сейчас фактически "безоружны" — для них нет ракет, поэтому реальную угрозу представляли только Ту-95. Также было запущено шесть баллистических ракет — примерно столько же, сколько и во время предыдущего удара. Что касается ударных дронов Shahed, то видно, что россияне активизировались — их было много. Это свидетельствует о том, что они серьезно готовились к этой атаке", — продолжает Жданов.

Эксперт подчеркивает, что украинские спецслужбы и ПВО работают хорошо, но враг тоже не сидит сложа руки. Его разведка и агентура действуют активно — в том числе через граждан Украины — и в том числе благодаря этому, ночная атака была такой разрушительной. Кроме того, россияне взломали онлайн камеры в украинских городах. Журналист Цаплиенко опубликовал видео четырнадцати секунд из российских трансляций, которые вели с 10-11 вебкамер в украинских городах — среди них Киев, Запорожье, Сумы, Харьков, Одесса, Николаев и Донецкая область. Эти камеры показывали реальные удары РФ в ночь на 6 июня, и это продолжалось около 11 часов подряд.

Авторы трансляции, вероятно с российской стороны, могли наблюдать онлайн, в реальном времени, куда летят ракеты и дроны — что вызвало удивление и возмущение, потому что подобное стало возможным на четвертом году войны.

Не массированная а ограниченная атака: когда и чем РФ нанесет удар по Украине

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", Александра Коваленко повторная массированная атака по Украине может быть в виде доразведывательной атаки — то есть с меньшим количеством средств поражения.

"Это будет ограниченный боекомплект. Возможны варианты: либо исключительно ракеты "Калибр", либо исключительно Х-101. Иногда — комбинированный вариант: Х-101 + "Калибр". Ожидается также использование баллистических ракет, заточенных именно на доразведку. Они могут применяться для поражения целей, по которым уже ранее били те же Х-101 или "Калибры". То есть выполняется доразведка и уточнение попаданий", — говорит Фокусу Коваленко.

При этом эксперт подчеркивает, что в ночь на 6 июня было выпущено менее 50 ракет в общем зачете. Это свидетельствует о том, что операции Службы безопасности Украины — в частности по уничтожению носителей крылатых ракет Х-101, а также носителей ракет Х-22 и Х-32 — уже имеют свой эффект. Это уже влияет на способности России к массированным ударам.

"Итак, в ближайшее время следует ожидать не массированных, а ограниченных по объему атак. Они, скорее всего, будут носить доразведывательный характер — то есть будут целиться в уже известные или частично подтвержденные цели.

А вот массированная атака, если и состоится в таком же формате — то есть до 50 единиц комбинированного типа — то она, скорее всего, ожидается не раньше, чем через две — две с половиной недели. Возможно, даже позже", — резюмирует Коваленко.

Напомним, Фокус писал об ударе РФ, который состоялся в ночь с 5 на 6 июня. Как сообщили украинцы в соцсетях, а затем подтвердили военные администрации, взрывалось в Киеве, Кременчуге, Тернополе, Луцке. В Киеве погибли три человека — это спасатели, которые бросились помогать людям во время российского удара. Еще девять спасателей получили ранения, сообщили в ГСЧС.

Также, 6 июня появились видео из Соломенского района Киева, на которых показали состояние квартиры после удара ВС РФ.