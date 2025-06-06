Коли Путін вдарить знову: чого чекати від Росії після масованої атаки 6 червня

У ніч на 6 червня РФ випустила 44 ракети та понад 400 "Шахедів" по українських містах. Чи була це помста за спецоперацію СБУ "Павутина", та коли чекати наступного удару — пояснюють експерти.

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У ніч на 6 червня 2025 року Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак: 44 крилаті ракети та 407 ударних дронів були спрямовані на українські міста — передусім Київ, Чернігів, а також регіони на заході та сході країни — зокрема вибухи пролунали у Луцьку та Тернополі.

Міжнародні аналітики вважають, що цей удар був відповіддю на українську спецоперацію "Павутина", під час якої СБУ знищили щонайменше 12–13 стратегічних бомбардувальників Ту‑95МС і А‑50 на аеродромах Росії.

Фокус розбирався, чи повторяться масовані атаки РФ по Україні враховуючи, що Путін погрожував "серйозною відповіддю" на операцію "Павутина".

Повторний масований удар РФ через два дні

На думку військового експерта Олега Жданова, подібна атака, яка відбулась у ніч на 6 червня, цілком може повторитися.

"У Росії вже був приклад — останній повітряний наліт вони провели у два етапи: спочатку один удар, а через дві доби — повторний. Тож не виключаю, що і цього разу вони можуть завдати ще одного удару — через добу, через дві чи три. Це може бути знову масована атака з крилатими й балістичними ракетами, запусками з моря, "Шахедами" тощо", — каже Фокусу Жданов.

Проте експерт не вважає що ця атака була помстою чи відповіддю на українській удар по аеродромах РФ — радше, один з етапів ескалації.

"Ми, ймовірно, спеціально скоригували час нашої атаки, знаючи, що Росія готує масований обстріл. Цікава деталь: у повітря піднімалися лише шість стратегічних бомбардувальників — чотири Ту-95 і два Ту-160. Але Ту-160 зараз фактично «беззбройні» — для них немає ракет, тому реальну загрозу становили лише Ту-95. Також було запущено шість балістичних ракет — приблизно стільки ж, скільки й під час попереднього удару. Що стосується ударних дронів Shahed, то видно, що росіяни активізувалися — їх було багато. Це свідчить про те, що вони серйозно готувалися до цієї атаки", — продовжує Жданов.

Експерт підкреслює, що українські спецслужби й ППО працюють добре, але ворог теж не сидить склавши руки. Його розвідка та агентура діють активно — у тому числі через громадян України — і у тому числі завдяки цьому, нічна атака була такою руйнівною. Крім того, росіяни зламали онлайн камери в українських містах. Журналіст Цаплієнко опублікував відео чотирнадцяти секунд із російських трансляцій, котрі вели з 10–11 вебкамер в українських містах — серед них Київ, Запоріжжя, Суми, Харків, Одеса, Миколаїв та Донеччина. Ці камери показували реальні удари РФ у ніч на 6 червня, і це тривало близько 11 годин поспіль.

Автори трансляції, ймовірно з російського боку, могли спостерігати онлайн, у реальному часі, куди летять ракети та дрони — що викликало подив і обурення, бо подібне стало можливим у четвертому році війни.

Не масована а обмежена атака: коли та чим РФ завдасть удар по Україні

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", Олександра Коваленка повторна масована атака по Україні може бути у вигляді дорозвідувальної атаки — тобто з меншою кількістю засобів ураження.

"Це буде обмежений боєкомплект. Можливі варіанти: або виключно ракети "Калібр", або виключно Х-101. Іноді — комбінований варіант: Х-101 + "Калібр". Очікується також використання балістичних ракет, заточених саме на дорозвідку. Вони можуть застосовуватися для ураження цілей, по яких уже раніше били ті самі Х-101 чи "Калібри". Тобто виконується дорозвідка і уточнення влучань", — каже Фокусу Коваленко.

При цьому експерт підкреслює, що в ніч на 6 червня було випущено менше 50 ракет у загальному заліку. Це свідчить про те, що операції Служби безпеки України — зокрема щодо знищення носіїв крилатих ракет Х-101, а також носіїв ракет Х-22 та Х-32 — уже мають свій ефект. Це вже впливає на спроможності Росії до масованих ударів.

"Отже, найближчим часом слід очікувати не масованих, а обмежених за обсягом атак. Вони, скоріше за все, матимуть дорозвідувальний характер — тобто цілитимуть у вже відомі або частково підтверджені цілі.

А от масована атака, якщо й відбудеться у такому ж форматі — тобто до 50 одиниць комбінованого типу — то вона, швидше за все, очікується не раніше, ніж за два — два з половиною тижні. Можливо, навіть пізніше", — резюмує Коваленко.

Нагадаємо, Фокус писав про удар РФ, який відбувся в ніч з 5 на 6 червня. Як повідомили українці у соцмережах, а потім підтвердили військові адміністрації, вибухало у Києві, Кременчуку, Тернополі, Луцьку. У Києві загинуло троє людей — це рятувальники, які кинулись допомагати людям під час російського удару. Ще дев'ять рятувальників отримали поранення, повідомили у ДСНС.

Також, 6 червня з'явились відео із Солом'янського району Києва, на яких показали стан квартири після удару ЗС РФ.