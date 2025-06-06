Хотіли заручитися: у Луцьку через ракетний удар РФ загинула молода пара (фото, відео)
Російська армія вночі 6 червня атакувала ракетами Луцьк, під завалами житлової дев'ятиповерхівки знайшли тіла молодої пари — Миколи та Іванки.
Про це з місця влучання снаряда повідомили журналісти каналу "Ми-Україна".
Родичі загиблих кажуть, що пара планувала побратися. Вони жили на восьмому поверсі будинку, по якому вдарили окупанти.
Тіла пари знайшли в підвалі, адже вся конструкція під'їзду завалилася після прильоту ракети. Місцева влада повідомила про роботу рятувальників на місці події.
Обстріл Луцька вночі 6 червня: наслідки вибухів
Волинське управління ДСНС показало фотографії з місця прильоту ракети ЗС РФ. На кадрах можна побачити, як один із під'їздів обвалився до підвалу.
Кількість травмованих у Луцьку через атаку російських військ зросла до 27 осіб, розповів "Суспільному" прессекретар Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.
Розбирати конструкції пошкодженого будинку волинським рятувальникам допомагали працівники ДСНС із Рівненської області.
Нагадаємо, у Луцьку під обстріл потрапили спортсмени збірної України з легкої атлетики. Шість ракет і 15 "Шахедів" окупанти випустили по житлових кварталах.
Фокус розбирався, чи повторять війська РФ обстріли України після масованої атаки вночі 6 червня. Деякі експерти переконані, що на удар можна чекати через 2-3 дні.