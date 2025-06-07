Российские войска продвигаются на Сумы, ВСУ контратаковали возле Писаревки, — отчет ISW (карта)

Российские оккупационные войска продвинулись на территории Сумской области, уже полностью захватив Андреевку.

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Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска продвинулись на юг от села Андреевка, к северу от областного центра и, вероятно, захватили населенный пункт. Кроме того, российские войска продвинулись на юго-восток от Яблоновки.

Аналитики ISW со ссылкой на неподтвержденные утверждения российских "военкоров" отмечают, что ВС РФ якобы продвинулись до Варачино (севернее города Сумы) и на север от Запселья и Мирополья, к северо-востоку от областного центра.

Ситуация на границе Фото: ISW

Также сообщается, что российские войска провели наземные атаки к северу от Сум возле Кондратовки, Алексеевки, Новониколаевки и Андреевки, а также к северо-востоку от Сум возле Яблоновки и Юнаковки. В то же время украинские силы контратаковали возле Писаревки, к северу от города Сумы.

Ситуация на Сумщине

За прошедшие сутки на Курском направлении украинские воины отбили 39 атак противника, говорится в сводке Генштаба. Враг совершил 161 артиллерийский обстрел, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня. Также россияне сбросили 15 управляемых авиабомб.

Ситуация на Курском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Как сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной", россияне полностью оккупировали Новониколаевку. Кроме того, противник частично находится в посадке перед н.п Варачино, также враг подтягивает силы для наступления на Малую Корчаковку.

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Сейчас продолжаются бои в районе Яблоновки и в окрестностях Юнаковки.

Напомним, российские войска наращивают темпы наступления в Сумской области, подбираясь к Юнаковке и Яблоновке. По прямой до Сум оккупантам остается менее 20 километров.

Также Фокус писал, что аналитики ресурса DeepState предупреждали о критической ситуации, которая сложилась в Сумской области из-за активизации армии России.