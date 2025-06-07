Російські війська просуваються на Суми, ЗСУ контратакували біля Писарівки, — звіт ISW (карта)

Російські окупаційні війська просунулися на території Сумській області, вже повністю захопивши Андріївку.

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Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська просунулися на південь від села Андріївка, на північ від обласного центру і, ймовірно, захопили населений пункт. Крім того, російські війська просунулися на південний схід від Яблунівки.

Аналітики ISW з посиланням на непідтверджені твердження російських "воєнкорів" зазначають, що ЗС РФ нібито просунулися до Варачино (північніше міста Суми) і на північ від Запсілля та Миропілля, на північний схід від обласного центру.

Ситуація на кордоні Фото: ISW

Також повідомляється, що російські війська провели наземні атаки на північ від Сум біля Кондратівки, Олексіївки, Новомиколаївки та Андріївки, а також на північний схід від Сум біля Яблунівки та Юнаківки. Водночас українські сили контратакували біля Писарівки, на північ від міста Суми.

Ситуація на Сумщині

Минулої доби на Курському напрямку українські воїни відбили 39 атак противника, йдеться у зведенні Генштабу. Ворог здійснив 161 артилерійський обстріл, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню. Також росіяни скинули 15 керованих авіабомб.

Ситуація на Курському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Як повідомив боєць ЗСУ з позивним "Мучной", росіяни повністю окупували Новомиколаївку. Окрім того, противник частково знаходиться у посадці перед н.п Варачине, також ворог підтягує сили для наступу на Малу Корчаківку.

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Наразі тривають бої в районі Яблунівки та на околицях Юнаківки.

Нагадаємо, російські війська нарощують темпи наступу в Сумській області, підбираючись до Юнаківки та Яблунівки. По прямій до Сум окупантам залишається менше ніж 20 кілометрів.

Також Фокус писав, що аналітики ресурсу DeepState попереджали про критичну ситуацію, яка склалася в Сумській області через активізацію армії Росії.