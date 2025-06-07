Срыв обмена телами: РФ смахивала с видео с рефрижераторами якобы на месте встречи, — Юсов

Российские пропагандисты обнародовали фейковое видео с рефрижераторами с телами погибших украинских защитников, которые якобы привезли к границе, а Киев отказался их забирать.

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Об этом "Украинской правде" рассказал заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Обнародованное врагом видео отснято сегодня на территории России, не на месте и не в районе обмена", — сказал он.

Он отметил, что видео россиян носит откровенно пропагандистский характер и является частью подготовленной дезинформационной кампании и ИПСО российских спецслужб. Его цель — дискредитировать Украину и давить на переговорную группу при подготовке будущего обмена и репатриационных мероприятий.

Андрей Юсов отметил, что несмотря на такие открытые провокации, подготовка к обмену продолжается, в ближайшее время ожидается результат. Также он рассказал, что Украина передала России списки, однако те, которые передала Россия, не соответствуют договоренностям.

Ранее российские СМИ распространили заявления руководителя российской переговорной группы Владимира Мединского, который заявил, что тела 1212 павших доставили в район обмена в рефрижераторах, но украинская сторона якобы отказалась их забирать и не прибыла к месту обмена.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил, что заявления РФ, что Украина перенесла обмен пленными, которые запланировали на выходные, и по репатриации тел не соответствуют действительности.

Напомним, что 2 июня сообщалось, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились обменяться всеми тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными.

Также сообщалось, что переговоры в Стамбуле 2 июня по времени были вдвое короче, чем первый раунд 16 мая. Делегации двух стран сегодня покинут Стамбул.