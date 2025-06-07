Зрив обміну тілами: РФ змахлювала з відео з рефрижераторами нібито на місці зустрічі, — Юсов

Російські пропагандисти оприлюднили фейкове відео з рефрижераторами з тілами загиблих українських захисників, які нібито привезли до кордону, а Київ відмовився їх забирати.

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Про це "Українській правді" розповів заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"Оприлюднене ворогом відео відзняте сьогодні на території Росії, не на місці і не в районі обміну", — сказав він.

Він зауважив, що відео росіян носить відверто пропагандистський характер і є частиною підготовленої дезінформаційної кампанії та ІПСО російських спецслужб. Його мета — дискредитувати Україну та тиснути на переговорну групу під час підготовки майбутнього обміну та репатріаційних заходів.

Андрій Юсов наголосив, що попри такі відкриті провокації, підготовка до обміну триває, найближчим часом очікується результат. Також він розповів, що Україна передала Росії списки, однак ті, які передала Росія, не відповідають домовленостям.

Раніше російські ЗМІ поширили заяви керівника російської переговорної групи Володимира Мединського, який заявив, що тіла 1212 полеглих доправили до району обміну в рефрижераторах, але українська сторона нібито відмовилася їх забирати і не прибула до місця обміну.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що заяви РФ, що Україна перенесла обмін полоненими, які запланували на вихідні, та щодо репатріації тіл не відповідають дійсності.

Нагадаємо, що 2 червня повідомлялося, що Росія і Україна на переговорах у Стамбулі домовилися обмінятися всіма тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими.

Також повідомлялося, що переговори в Стамбулі 2 червня за часом були вдвічі коротшими, ніж перший раунд 16 травня. Делегації двох країн сьогодні покинуть Стамбул.