"Совпало, что из тех краев только что вернулись наши": в РФ вспыхнул склад с деталями для БПЛА

В России в городе Азов Ростовской области вспыхнул масштабный пожар. Загорелся склад пластика и полимерных материалов.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-советник городского головы Мариуполя, а ныне руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

По его словам, пожар возник на складе в районе улицы Победы, 47 Ж, где россияне изготавливали детали для беспилотных летательных аппаратов.

"И надо чтобы так совпало, что из тех краев только что вернулись наши из "Мариупольского сопротивления". Совпадение. Не иначе. Или, нет", — написал Андрющенко.

Он добавил, что масштабный пожар пытаются ликвидировать 13 бригад пожарных, но у них не очень получается.

Также в российских соцсетях сообщают о пожаре в Подмосковье на складе "Лукойл".

"На месте пожара в Пушкино работают более 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются. Пишут, что горят склады с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ 6 июня обстреляли Харьков 54 средствами поражения и убили трех человек. Спасатели потушили пожар в пострадавших квартирах и показали, что все вещи в помещениях превратились в пепел.

ВС РФ ночью 5 июня ударили по Прилукам, Черниговской области. Вражеский дрон попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья: жена, дочь и внук.