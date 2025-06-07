"Співпало, що з тих країв щойно повернулись наші": в РФ спалахнув склад з деталями для БПЛА

В Росії в місті Азов Ростовської області спалахнула масштабна пожежа. Зайнявся склад пластику та полімерних матеріалів.

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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив ексрадник міського голови Маріуполя, а нині керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

За його словами, пожежа виникла на складі в районі вулиці Побєди, 47 Ж, де росіяни виготовляли деталі для безпілотних літальних апаратів.

"І треба щоб так співпало, що з тих країв тільки-но вернулись наші із "Маріупольського Спротиву". Співпадіння. Не інакше. Або, ні", — написав Андрющенко.

Він додав, що масштабну пожежу намагаються ліквідувати 13 бригад пожежників, але в них не дуже виходить.

Також в російських соцмережах повідомляють про пожежу в Підмосков'ї на складі "Лукойл".

"На місці пожежі в Пушкіному працюють понад 50 фахівців та 12 одиниць техніки. Сили та засоби нарощуються. Пишуть, що горять склади з легкозаймистою рідиною в бочках, газовими балонами та піддонами", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗС РФ 6 червня обстріляли Харків 54 засобами ураження та убили трьох людей. Рятувальники загасили пожежу у постраждалих квартирах та показали, що усі речі в помешканнях перетворились на попіл.

ЗС РФ вночі 5 червня вдарили по Прилуках, Чернігівської області. Ворожий дрон влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина: дружина, донька та внук.