Найбільша атака на Харків: ДСНС показала квартири після удару РФ та порятунок людей (відео)

Збройні сили Російської Федерації обстріляли Харків 54 засобами ураження та убили трьох людей. Рятувальники загасили пожежу у постраждалих квартирах та показали, що усі речі в помешканнях перетворились на попіл. Людей виводили на вулицю, надавали психологічну та медичну допомогу. Також рятували тварин, свідчать кадри Державної служби надзвичайних ситуацій.

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Про наслідки масованого удару РФ по Харкову, який стався в ніч на 7 червня, розповіла пресслужба ДСНС. Дані про постраждалих оновив мер міста Ігор Терехов.

Рятувальники повідомили про удар РФ по дев'ятиповерхівці, також постраждало підприємство, цивільні будинки. У місці влучання у багатоквартирному будинку почалась пожежа: вогонь охопив кілька квартир на верхніх поверхах. Одну жінку вдалось врятувати з-під завалів, інших вивели на зовні. На відео з місця подій ДСНС показала, як підіймають плити у точці російського удару та ріжуть уламки, які завалили людину.

У перші хвилини було відомо про одного загиблого, але близько 9 год інформацію оновили. Згідно з даними рятувальників, є троє загиблих: двоє — зі спаленої квартири, один — з приватного будинку. На фото від пресслужби бачимо залишки вигорілого помешкання. Рятувальники стоять посеред повністю знищених кімнат: вибиті вікна, згоріли усі речі, все потрощено, залишились голі стіни, бо згоріло навіть покриття.

Удар РФ по Харкову - рятувальники показали спалену квартиру 7 червня Фото: ДСНС Удар РФ по Харкову - ДСНС показали наслідки влучання у квартиру 7 червня Фото: ДСНС

Загалом постраждало 18 громадян, повідомили в ДСНС. Рятувальники виводили на вулицю людей з постраждалого будинку, допомагали винести котів та собак.

Удар РФ по Харкову - рятувальники виводять жінку після обстрілу 7 червня Фото: ДСНС Удар РФ по Харкову - рятувальники виносять кота після обстрілу 7 червня Фото: ДСНС

Удар РФ по Харкову — що сталось 7 червня

Міський голова Харкова Ігор Терехова доповнив інформацію ДСНС. Мер уточнив, що постраждали 21 харків'ян, серед поранених — немовля 1,5 місяця та 14-річна дівчинка.

О 8:55 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підсумовував найбільший удар РФ по Харкову 7 червня. Посадовець заявив, що росіяни запустили три ракети (одна Х-35, дві — тип поки невідомий), п'ять керованих авіабомб, чотири ракети РСЗВ, 48 безпілотників. Удар прийшовся по двох районах обласного центру — по Київському та Основ'янському. Тим часом протягом минулої доби в цілому на Харківській області вдарили 86 засобів ураження ЗС РФ.

Удар РФ по Харкову - Синєгубов про обстріл 7 червня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про удар РФ в ніч з 6 на 7 червня. Росіяни вдарили по Харкову та Дніпру. Вночі мер Харкова повідомив, що містяни чули понад 40 вибухів. Під обстріл потрапили багатоквартирні та приватні будинки, територія вищого навчального закладу. Дніпро опинилось під ударом дронів "Шахед", повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадуємо, в ніч на 6 червня ЗС РФ запустили по Україні понад 450 засобів ураження, серед яких були і дрони, і балістичні ракети, і крилаті ракети. При цьому Міноборони РФ пов'язало удар з українською спецоперацію "Павутина" та атакою на авіабази.