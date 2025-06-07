Самая большая атака на Харьков: ГСЧС показала квартиры после удара РФ и спасение людей (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Харьков 54 средствами поражения и убили трех человек. Спасатели потушили пожар в пострадавших квартирах и показали, что все вещи в помещениях превратились в пепел. Людей выводили на улицу, оказывали психологическую и медицинскую помощь. Также спасали животных, свидетельствуют кадры Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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О последствиях массированного удара РФ по Харькову, который произошел в ночь на 7 июня, рассказала пресс-служба ГСЧС. Данные о пострадавших обновил мэр города Игорь Терехов.

Спасатели сообщили об ударе РФ по девятиэтажке, также пострадало предприятие, частные дома. В месте попадания в многоквартирном доме начался пожар: огонь охватил несколько квартир на верхних этажах. Одну женщину удалось спасти из-под завалов, других вывели на улицу. На видео с места событий ГСЧС показала, как поднимают плиты в точке российского удара и режут обломки, которые завалили человека.

В первые минуты было известно об одном погибшем, но около 9 часов информацию обновили. Согласно данным спасателей, есть трое погибших: двое — из сожженной квартиры, один — из частного дома. На фото от пресс-службы видим остатки выгоревшего помещения. Спасатели стоят посреди полностью уничтоженных комнат: выбиты окна, сгорели все вещи, все разбито, остались голые стены, потому что сгорело даже покрытие.

Удар РФ по Харькову — спасатели показали сожженную квартиру 7 июня Фото: ГСЧС Удар РФ по Харькову — ГСЧС показали последствия попадания в квартиру 7 июня Фото: ГСЧС

Пострадало 18 граждан, сообщили в ГСЧС. Спасатели выводили на улицу людей из пострадавшего дома, помогали вынести котов и собак.

Удар РФ по Харькову — спасатели выводят женщину после обстрела 7 июня Фото: ГСЧС Удар РФ по Харькову — спасатели выносят кота после обстрела 7 июня Фото: ГСЧС

Удар РФ по Харькову — что произошло 7 июня

Городской голова Харькова Игорь Терехова дополнил информацию ГСЧС. Мэр уточнил, что пострадали 21 харьковчанин, среди раненых — младенец 1,5 месяца и 14-летняя девочка.

В 8:55 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подвел итоги крупнейшего удара РФ по Харькову 7 июня. Чиновник заявил, что россияне запустили три ракеты (одна Х-35, две — тип пока неизвестен), пять управляемых авиабомб, четыре ракеты РСЗО, 48 беспилотников. Удар пришелся по двум районам областного центра — по Киевскому и Основянскому. Между тем в течение минувших суток в целом по Харьковской области ударили 86 средств поражения ВС РФ.

Удар РФ по Харькову — Синегубов об обстреле 7 июня Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал об ударе РФ в ночь с 6 на 7 июня. Россияне ударили по Харькову и Днепру. Ночью мэр Харькова сообщил, что горожане слышали более 40 взрывов. Под обстрел попали многоквартирные и частные дома, территория высшего учебного заведения. Днепр оказался под ударом дронов "Шахед", сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Напоминаем, в ночь на 6 июня ВС РФ запустили по Украине более 450 средств поражения, среди которых были и дроны, и баллистические ракеты, и крылатые ракеты. При этом Минобороны РФ связало удар с украинской спецоперацией "Паутина" и атакой на авиабазы.