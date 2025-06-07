Прорываются к трассе: ВС РФ продвинулись почти на 1 км на Константиновском направлении

Российские оккупанты продвинулись на Константиновском направлении и пытаются прорваться к трассе на город.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Константиновское направление. Район Попов Яр-Полтавка и Русин Яр без изменений, рубежи стоят намертво, кто-то видимо получил серьезных п**лов и не имеет сил ни желания двигаться дальше. Количество штурмов со стороны врага немного уменьшилось, однако все равно работает активно их авиация, арта и дроны", — говорится в сообщении.

Он отметил, что в районе трассы на Константиновку враг пытается прорваться посадками и имеет продвижение на 900м.

"В Яблоновке идут серьезные бои, противник постепенно закрепляется в южной части и начинает развивать наступление дальше вглубь поселка. Также есть единичные случаи, когда хряки на мотоциклах пробуют залететь в населенный пункт Александро-Калиново + враг применяет дроны типа "Молния-2", которые превращают дома в руины", — рассказал "Мучной".

Напомним, что 7 июня сообщалось, что Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.

Также сообщалось, что пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли удары по зданию, где расположились российские операторы FPV-дронов, которые атаковали Херсонскую область.