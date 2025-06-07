Прориваються до траси: ЗС РФ просунулися майже на 1 км на Костянтинівському напрямку

Російські окупанти просунулися на Костянтинівському напрямку і намагаються прорватися до траси на місто.

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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Костянтинівський напрямок. Район Попів Яр–Полтавка та Русин Яр без змін, рубежі стоять намертво, хтось мабуть отримав серйозних п**лів і не має сил ні бажання рухатися далі. Кількість штурмів з боку ворога трохи поменшало, проте все одно працює активно їхня авіація, арта та дрони", — йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що у районі траси на Костянтинівку ворог намагається прорватися посадками та має просування на 900м.

"У Яблунівці йдуть серйозні бої, противник поступово закріплюється у південній частині і починає розвивати наступ далі вглиб селища. Також є поодинокі випадки коли кнури на мотоциклах пробують залетіти до населеного пункту Олександро-Калинове + ворог застосовує дрони типу "Молнія–2" які перетворюють хати на руїни", — розповів "Мучной".

Нагадаємо, що 7 червня повідомлялося, що Сили оборони Півдня України уразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також повідомлялося, що пілоти Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по будівлі, де розташувалися російські оператори FPV-дронів, які атакували Херсонську область.