Жара, пот и усталость: как готовят к войне новобранцев морской пехоты ВСУ (фото)
На одном из украинских полигонов проходят интенсивную подготовку бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты. Будущие бойцы проходят сложный и многоступенчатый курс боевой подготовки, максимально приближенный к реальным условиям фронта.
О сложностях в процессе обучения и буднях новобранцев рассказал в интервью АрмияInform командир подразделения Ростислав.
По его словам Большинство бойцов прошли службу в других подразделениях — в ПВО, логистике, технических частях. Теперь они осваивают новую для себя профессию штурмовика, переходя через полную трансформацию: физическую, тактическую и психологическую.
“Некоторые сначала боялись. Говорили: «Пехота — это сразу 200-й». Но после тренировок понимают – все зависит от подготовки. Задачи реальны, просто нужно время и работа над собой”, — рассказывает Ростислав.
Моделирование реального боя
Ежедневные занятия проходят шесть дней в неделю. В программу входят марш-броски, огневая подготовка, тактические действия, топография. Все ошибки фиксируются и разбираются на месте, потому что на передовой времени на исправление уже не будет, отмечает командир.
Новобранцы преодолевают полосу препятствий длиной в семь километров, которая заминирована учебными зарядами и муляжами мин. Дроны в небе имитируют воздушное наблюдение и атаки. После «подрыва» на растяжке группа отрабатывает эвакуацию условного раненого: наложение жгута, оценка состояния, организация эвакуации, удержание позиций.
“Мы учим их действовать нестандартно. Это не про шаблон”, — говорит военнослужащий.
Формирование команды морпехов
Средний возраст бойцов — 30–35 лет. У большинства за плечами — не только военный, но и гражданский опыт: семьи, работа, переезд из оккупированных территорий. Каждый проходит подготовку с учетом своих сильных сторон: кто-то лучше ориентируется на местности, кто-то быстрее принимает решения в боевой обстановке.
По словам военнослужащих, главная задача — сформировать устойчивые боевые навыки, которые сохранят жизнь в реальном бою. Полевая подготовка в условиях высокой температуры, под контролем дронов и с 20-килограммовым снаряжением позволяет добиться автоматизма в действиях.
“К каждому подход свой. У кого-то больше выносливости, у кого-то более быстрая реакция, кто-то лучше читает карту. Мы не гонимся за идеальным солдатом. Мы создаем слаженную команду, – подчеркнул Ростислав.
Ранее мы писали о подготовке снайперов 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Бойцы оттачивают навыки, которые позволяют не только уничтожать важные цели, но и самим оставаться незамеченными и невредимыми.