Жара, пот и усталость: как готовят к войне новобранцев морской пехоты ВСУ (фото)

На одном из украинских полигонов проходят интенсивную подготовку бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты. Будущие бойцы проходят сложный и многоступенчатый курс боевой подготовки, максимально приближенный к реальным условиям фронта.

Related video

О сложностях в процессе обучения и буднях новобранцев рассказал в интервью АрмияInform командир подразделения Ростислав.

По его словам Большинство бойцов прошли службу в других подразделениях — в ПВО, логистике, технических частях. Теперь они осваивают новую для себя профессию штурмовика, переходя через полную трансформацию: физическую, тактическую и психологическую.

“Некоторые сначала боялись. Говорили: «Пехота — это сразу 200-й». Но после тренировок понимают – все зависит от подготовки. Задачи реальны, просто нужно время и работа над собой”, — рассказывает Ростислав.

Моделирование реального боя

Ежедневные занятия проходят шесть дней в неделю. В программу входят марш-броски, огневая подготовка, тактические действия, топография. Все ошибки фиксируются и разбираются на месте, потому что на передовой времени на исправление уже не будет, отмечает командир.

Кадры подготовки морских пехотинцев ВСУ Кадры подготовки морских пехотинцев ВСУ Кадры подготовки морских пехотинцев ВСУ Кадры подготовки морских пехотинцев ВСУ Кадры подготовки морских пехотинцев ВСУ Кадры подготовки морских пехотинцев ВСУ

Новобранцы преодолевают полосу препятствий длиной в семь километров, которая заминирована учебными зарядами и муляжами мин. Дроны в небе имитируют воздушное наблюдение и атаки. После «подрыва» на растяжке группа отрабатывает эвакуацию условного раненого: наложение жгута, оценка состояния, организация эвакуации, удержание позиций.

“Мы учим их действовать нестандартно. Это не про шаблон”, — говорит военнослужащий.

Формирование команды морпехов

Средний возраст бойцов — 30–35 лет. У большинства за плечами — не только военный, но и гражданский опыт: семьи, работа, переезд из оккупированных территорий. Каждый проходит подготовку с учетом своих сильных сторон: кто-то лучше ориентируется на местности, кто-то быстрее принимает решения в боевой обстановке.

По словам военнослужащих, главная задача — сформировать устойчивые боевые навыки, которые сохранят жизнь в реальном бою. Полевая подготовка в условиях высокой температуры, под контролем дронов и с 20-килограммовым снаряжением позволяет добиться автоматизма в действиях.

“К каждому подход свой. У кого-то больше выносливости, у кого-то более быстрая реакция, кто-то лучше читает карту. Мы не гонимся за идеальным солдатом. Мы создаем слаженную команду, – подчеркнул Ростислав.

Ранее мы писали о подготовке снайперов 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Бойцы оттачивают навыки, которые позволяют не только уничтожать важные цели, но и самим оставаться незамеченными и невредимыми.