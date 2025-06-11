Спека, піт і втома: як готують до війни новобранців морської піхоти ЗСУ (фото)
На одному з українських полігонів проходять інтенсивну підготовку бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти. Майбутні бійці проходять складний і багатоступеневий курс бойової підготовки, максимально наближений до реальних умов фронту.
Про складнощі в процесі навчання та будні новобранців розповів в інтерв'ю АрміяInform командир підрозділу Ростислав.
За його словами Більшість бійців пройшли службу в інших підрозділах — у ППО, логістиці, технічних частинах. Тепер вони опановують нову для себе професію штурмовика, переходячи через повну трансформацію: фізичну, тактичну та психологічну.
"Дехто спочатку боявся. Казали: "Піхота — це одразу 200-й". Але після тренувань розуміють — усе залежить від підготовки. Завдання реальні, просто потрібен час і робота над собою", — розповідає Ростислав.
Моделювання реального бою
Щоденні заняття проходять шість днів на тиждень. У програму входять марш-кидки, вогнева підготовка, тактичні дії, топографія. Усі помилки фіксуються і розбираються на місці, бо на передовій часу на виправлення вже не буде, зазначає командир.
Новобранці долають смугу перешкод завдовжки сім кілометрів, яка замінована навчальними зарядами та муляжами мін. Дрони в небі імітують повітряне спостереження та атаки. Після "підриву" на розтяжці група відпрацьовує евакуацію умовного пораненого: накладення джгута, оцінка стану, організація евакуації, утримання позицій.
"Ми вчимо їх діяти нестандартно. Це не про шаблон", — каже військовослужбовець.
Формування команди морпіхів
Середній вік бійців — 30-35 років. У більшості за плечима — не тільки військовий, а й цивільний досвід: сім'ї, робота, переїзд з окупованих територій. Кожен проходить підготовку з урахуванням своїх сильних сторін: хтось краще орієнтується на місцевості, хтось швидше ухвалює рішення в бойовій обстановці.
За словами військовослужбовців, головне завдання — сформувати стійкі бойові навички, які збережуть життя в реальному бою. Польова підготовка в умовах високої температури, під контролем дронів і з 20-кілограмовим спорядженням дає змогу домогтися автоматизму в діях.
"До кожного підхід свій. У когось більше витривалості, у когось швидша реакція, хтось краще читає карту. Ми не женемося за ідеальним солдатом. Ми створюємо злагоджену команду, — наголосив Ростислав.
Раніше ми писали про підготовку снайперів 77-ї окремої аеромобільної Придніпровської бригади Десантно-штурмових військ України. Бійці відточують навички, які дають змогу не тільки знищувати важливі цілі, а й самим залишатися непоміченими та неушкодженими.