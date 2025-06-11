Спека, піт і втома: як готують до війни новобранців морської піхоти ЗСУ (фото)

На одному з українських полігонів проходять інтенсивну підготовку бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти. Майбутні бійці проходять складний і багатоступеневий курс бойової підготовки, максимально наближений до реальних умов фронту.

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Про складнощі в процесі навчання та будні новобранців розповів в інтерв'ю АрміяInform командир підрозділу Ростислав.

За його словами Більшість бійців пройшли службу в інших підрозділах — у ППО, логістиці, технічних частинах. Тепер вони опановують нову для себе професію штурмовика, переходячи через повну трансформацію: фізичну, тактичну та психологічну.

"Дехто спочатку боявся. Казали: "Піхота — це одразу 200-й". Але після тренувань розуміють — усе залежить від підготовки. Завдання реальні, просто потрібен час і робота над собою", — розповідає Ростислав.

Моделювання реального бою

Щоденні заняття проходять шість днів на тиждень. У програму входять марш-кидки, вогнева підготовка, тактичні дії, топографія. Усі помилки фіксуються і розбираються на місці, бо на передовій часу на виправлення вже не буде, зазначає командир.

Кадри підготовки морських піхотинців ЗСУ Кадри підготовки морських піхотинців ЗСУ Кадри підготовки морських піхотинців ЗСУ Кадри підготовки морських піхотинців ЗСУ Кадри підготовки морських піхотинців ЗСУ Кадри підготовки морських піхотинців ЗСУ

Новобранці долають смугу перешкод завдовжки сім кілометрів, яка замінована навчальними зарядами та муляжами мін. Дрони в небі імітують повітряне спостереження та атаки. Після "підриву" на розтяжці група відпрацьовує евакуацію умовного пораненого: накладення джгута, оцінка стану, організація евакуації, утримання позицій.

"Ми вчимо їх діяти нестандартно. Це не про шаблон", — каже військовослужбовець.

Формування команди морпіхів

Середній вік бійців — 30-35 років. У більшості за плечима — не тільки військовий, а й цивільний досвід: сім'ї, робота, переїзд з окупованих територій. Кожен проходить підготовку з урахуванням своїх сильних сторін: хтось краще орієнтується на місцевості, хтось швидше ухвалює рішення в бойовій обстановці.

За словами військовослужбовців, головне завдання — сформувати стійкі бойові навички, які збережуть життя в реальному бою. Польова підготовка в умовах високої температури, під контролем дронів і з 20-кілограмовим спорядженням дає змогу домогтися автоматизму в діях.

"До кожного підхід свій. У когось більше витривалості, у когось швидша реакція, хтось краще читає карту. Ми не женемося за ідеальним солдатом. Ми створюємо злагоджену команду, — наголосив Ростислав.

Раніше ми писали про підготовку снайперів 77-ї окремої аеромобільної Придніпровської бригади Десантно-штурмових військ України. Бійці відточують навички, які дають змогу не тільки знищувати важливі цілі, а й самим залишатися непоміченими та неушкодженими.