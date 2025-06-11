Без "второго шанса" после СЗЧ и мобилизация разведчиков: что предлагают в Верховной Раде

В Украине зарегистрировали законопроект, который касается перевода работников СБУ, ГУР и СВР в армию. Спецслужащим, которые откажутся подписывать новый контракт, будет грозить призыв на общих основаниях.

Related video

Законопроект №13346, как известно из правительственного портала, зарегистрировали 4 июня.

Документ касается направления работников разведывательных органов или Службы безопасности Украины во время военного положения в Вооруженные силы или другие военные формирования. В пояснительной записке указано, что цель изменений — уточнить ряд положений.

Из нового — условия перевода из разведки и СБУ. Контракт на предыдущем месте будет оставаться действительным, пока работника официально не исключат из списков личного состава.

Отдельно прописана следующая ситуация:

контракт с военнослужащим предыдущее формирование прекратило;

с новым формирование при этом подписывать контракт он отказывается.

В таком случае человека смогут направить на службу как автоматически мобилизованного. То есть контракт с бывшим спецслужащим уже не заключают, а призывают на общих условиях. В законопроекте отдельно прописана эта норма для двух категорий — тех, кто служит по контракту, и тех, кто проходит кадровую военную службу.

Также предлагается убрать норму о возвращении военнослужащих, совершивших преступление (СЗЧ или дезертирство) и освобожденных судом от уголовной ответственности, в течение 3 суток с возобновлением контракта, зарплаты и льгот.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко объяснил, что на самом деле передачи из ГУР, СБУ и СВР должны были состояться еще весной 2024 года, когда был принят "мобилизационный закон" №3633-ІХ. Законодатели уже тогда создали условия для перевода части спецслужащих в ВСУ и другие военные формирования.

"Но схема оказалась нерабочей. Например, военнослужащие СБУ, которые служили по контракту, отказывались подписывать контракт с Минобороны", — отметил журналист.

По его словам, новый законопроект должен исправить ситуацию.

Напомним, в СМИ разобрались, кому летом будет доступен выезд за границу и смогут ли поехать на зарубежный отдых забронированные работники.

Президент Владимир Зеленский рассказал о давлении со стороны партнеров по мобилизации 18-летних. По его словам, этим Запад аргументирует невведение санкций, поэтому Украина дала возможность молодым людям приобщиться к ВСУ.