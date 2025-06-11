Без "другого шансу" після СЗЧ і мобілізація розвідників: що пропонують у Верховній Раді

В Україні зареєстрували законопроєкт, який стосується переведення працівників СБУ, ГУР та СЗР у військо. Спецслужбовцям, які відмовляться підписувати новий контракт, загрожуватиме призов на загальних засадах.

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Законопроєкт №13346, як відомо з урядового порталу, зареєстрували 4 червня.

Документ стосується направлення працівників розвідувальних органів або Служби безпеки України під час воєнного стану до Збройних сил або інших військових формувань. У пояснювальній записці зазначено, що мета змін — уточнити низку положень.

З нового — умови переведення з розвідки й СБУ. Контракт на попередньому місці залишатиметься дійсним, поки працівника офіційно не виключать зі списків особового складу.

Окремо прописана така ситуація:

контракт з військовослужбовцем попереднє формування припинило;

з новим формування при цьому підписувати контракт він відмовляється.

В такому випадку людину зможуть направити на службу як автоматично мобілізованого. Тобто контракт з колишнім спецслужбовцем вже не укладають, а призивають на загальних умовах. У законопроєкті окремо прописана ця норма для двох категорій — тих, хто служить за контрактом, і тих, хто проходить кадрову військову службу.

Також пропонується прибрати норму щодо повернення військовослужбовців, хто вчинив злочин (СЗЧ або дезертирство) і був звільнений судом від кримінальної відповідальності, впродовж 3 діб з поновленням контракту, зарплати й пільг.

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко пояснив, що насправді передання з ГУР, СБУ і СЗР мали відбутись ще навесні 2024 року, коли був прийнятий "мобілізаційний закон" №3633-ІХ. Законодавці вже тоді створили умови для переведення частини спецслужбовців до ЗСУ й інших військових формувань.

"Але схема виявилась неробочою. Наприклад, військовослужбовці СБУ, які служили за контрактом, відмовлялися підписувати контракт з Міноборони", — зазначив журналіст.

З його слів, новий законопроєкт має виправити ситуацію.

Нагадаємо, у ЗМІ розібрались, кому влітку буде доступний виїзд за кордон й чи зможуть поїхати на закордонний відпочинок заброньовані працівники.

Президент Володимир Зеленський розповів про тиск з боку партнерів щодо мобілізації 18-річних. З його слів, цим Захід аргументує незапровадження санкцій, тому Україна дала можливість молодим людям долучитись до ЗСУ.