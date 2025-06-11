Ударили по пороховому заводу и возле аэродрома: Генштаб подтвердил важные поражения в РФ

В ночь на 11 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, поражение нанесли по пороховому заводу в Тамбове.

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Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении, Силы беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны поразили ряд важных объектов России в рамках снижения возможностей по изготовлению взрывчатых материалов и использования боеприпасов.

В частности, зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, применяемый в создании различных взрывчатых веществ.

Кроме того, зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области РФ.

"Результаты огневого поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — отметили в Генштабе.

Напомним, под утро 11 июня серия взрывов прогремела в российском Котовске Тамбовской области: местные сообщали о по меньшей мере 15 громких "хлопков" и атаке по пороховому заводу.

10 июня Telegram-канал Mash сообщил об атаке дронов по российскому Татарстану: взрывы прогремели, в частности, в Елабуге, где изготавливают ударные дроны типа "Шахед".