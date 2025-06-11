Вдарили по пороховому заводу і біля аеродрому: Генштаб підтвердив важливі ураження в РФ

У ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора. Зокрема, ураження завдали по пороховому заводу у Тамбові.

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Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Як йдеться у повідомленні, Сили безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих об’єктів Росії у межах зниження спроможностей з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів.

Зокрема, зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території. Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області РФ.

"Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, під ранок 11 червня серія вибухів прогриміла у російському Котовську Тамбовської області: місцеві повідомляли про щонайменше 15 гучних "хлопків" та атаку по пороховому заводу.

10 червня Telegram-канал Mash повідомив про атаку дронів по російському Татарстані: вибухи пролунали, зокрема, в Єлабузі, де виготовляють ударні дрони типу "Шахед".