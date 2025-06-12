Россия будет обучать африканцев своему языку: в ГУР предупредили о замысле Кремля

Россияне собираются открывать курсы русского языка в Африке. Украинская разведка отмечает, что страна-агрессор расширяет свое присутствие на континенте не просто так.

Related video

Об этом говорится в публикации Главного управления разведки Минобороны в Telegram от 12 июня.

Представитель ГУР Андрей Юсов предупредил, что РФ наращивает свое присутствие на африканском континенте. Россияне используют образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния.

Одно из ключевых направлений вражеской работы — создание условий, чтобы сформировалась лояльная к Кремлю "африканская элита". Для этого в России последовательно сохраняют квоты для граждан африканских стран за счет госбюджета. В основном предлагается подготовка в сферах сельского хозяйства, инженерии, педагогики и медицины.

Кроме того, россияне работают и за пределами собственной страны. В ведущих африканских университетах планируется открытие курсов русского языка и программ повышения квалификации для преподавателей. В перспективе страна-агрессор рассчитывает синхронизировать образовательные программы с собственными стандартами.

"По замыслу Кремля, это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования стран континента", — подчеркнули в ГУР.

Отдельное внимание Россия уделяет работе с молодыми людьми через спортивные инициативы. В целом, по словам Юсова, африканское образование и спорт все активнее используются РФ как инструменты гибридного влияния. При этом враг нацелен на "формирование нового поколения политических и управленческих элит", лояльных к Кремлю.

Напомним, освобожденный из плена "азовец" Остап Жидачевский рассказал, как россияне скрывали от Красного Христа свое насилие над украинцами.

Глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл новые детали сотрудничества РФ с Северной Кореей. На территории КНДР будут производить дроны семейства "Шахед", которые могут потом отправлять обратно в Россию.