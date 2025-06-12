Росія навчатиме африканців своєї мови: у ГУР попередили про задум Кремля

Росіяни збираються відкривати курси російської мови в Африці. Українська розвідка наголошує, що країна-агресорка розширює свою присутність на континенті не просто так.

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Про це йдеться у публікації Головного управління розвідки Міноборони у Telegram від 12 червня.

Представник ГУР Андрій Юсов попередив, що РФ нарощує свою присутність на африканському континенті. Росіяни використовують освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу.

Один з ключових напрямків ворожої роботи — створення умов, щоб сформувалась лояльна до Кремля "африканська еліта". Для цього у Росії послідовно зберігають квоти для громадян африканських країн коштом держбюджету. Здебільшого пропонується підготовка у сферах сільського господарства, інженерії, педагогіки та медицини.

Окрім того, росіяни працюють й за межами власної країни. У провідних африканських університетах планується відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі країна-агресорка розраховує синхронізувати освітні програми до власних стандартів.

"За задумом Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту", — підкреслили у ГУР.

Окрему увагу Росія приділяє роботі з молодими людьми через спортивні ініціативи. Загалом, зі слів Юсова, африканська освіта й спорт все активніше використовуються РФ як інструменти гібридного впливу. При цьому ворог націлений на "формування нового покоління політичних і управлінських еліт", лояльних до Кремля.

Нагадаємо, звільнений з полону "азовець" Остап Жидачевський розповів, як росіяни приховували від Червоного Христа своє насилля над українцями.

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