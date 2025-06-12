Минус "Наводчик-2": дроны и артиллерия ВСУ поразили вражеский комплекс БПЛА (видео)

Экипаж украинского разведывательного беспилотника Shark из подразделения Shadow выявил позицию российского комплекса управления беспилотниками «Наводчик-2» и успешно скорректировал по нему огонь артиллерии.

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Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.

На опубликованных кадрах видно, как подразделения Сил обороны Украины с помощью дронов-камикадзе поразили станцию управления комплекса. После попадания техника загорелась.

Российские военнослужащие попытались ликвидировать возгорание, собравшись возле горящей машины, однако в этот момент в их расположение попал еще один боеприпас, предположительно — управляемый снаряд системы HIMARS. Атака не оставила оккупантам ни единого шанса — силы противника понесли потери в личном составе, а станция получила дополнительные повреждения и фактически утратила возможность дальнейшей эксплуатации.

Что известно о комплексе "Наводчик-2"

Российский комплекс воздушной разведки "Наводчик-2" применяется для ведения тактической разведки в интересах дивизионов ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Центральным элементом комплекса является мобильная станция управления, которая обеспечивает управление полетами беспилотников и обработку разведывательной информации в реальном времени.

Комплекс также обеспечивает автоматическую передачу данных в системы боевого управления, включая:

разведку, управления и связи;

единую систему управления тактического звена;

автоматизированную систему управления подразделений воздушно-десантных войск.

Станция управления комплекса "Наводчик-2" обслуживает одновременно четыре типа российских БПЛА:

"Гранат-1" — легкий переносной БПЛА с электродвигателем; предназначен для ближней разведки.

"Гранат-2" — аналогично предназначен для тактической разведки на коротких дистанциях.

"Гранат-3" — более тяжелый БПЛА с бензиновым двигателем, обладает увеличенной дальностью и продолжительностью полета.

"Гранат-4" — еще более дальнобойная и выносливая модификация, используемая для разведки на значительных удалениях от линии фронта.

Российский беспилотник "Гранат-4" Фото: Открытые источники

Таким образом данный комплекс позволяет российским артиллерийским подразделениям вести разведку целей, корректировать огонь и получать актуальные данные о результатах ударов в режиме реального времени.

Напомним, украинская тактическая авиация нанесла высокоточный удар по зданию с российскими солдатами и военным снаряжением, а также техникой в Курской области. В ходе атаки были применены, предположительно, четыре авиабомбы GBU-39/B.