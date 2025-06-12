Минус "Наводчик-2": дроны и артиллерия ВСУ поразили вражеский комплекс БПЛА (видео)
Экипаж украинского разведывательного беспилотника Shark из подразделения Shadow выявил позицию российского комплекса управления беспилотниками «Наводчик-2» и успешно скорректировал по нему огонь артиллерии.
Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.
На опубликованных кадрах видно, как подразделения Сил обороны Украины с помощью дронов-камикадзе поразили станцию управления комплекса. После попадания техника загорелась.
Российские военнослужащие попытались ликвидировать возгорание, собравшись возле горящей машины, однако в этот момент в их расположение попал еще один боеприпас, предположительно — управляемый снаряд системы HIMARS. Атака не оставила оккупантам ни единого шанса — силы противника понесли потери в личном составе, а станция получила дополнительные повреждения и фактически утратила возможность дальнейшей эксплуатации.
Что известно о комплексе "Наводчик-2"
Российский комплекс воздушной разведки "Наводчик-2" применяется для ведения тактической разведки в интересах дивизионов ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Центральным элементом комплекса является мобильная станция управления, которая обеспечивает управление полетами беспилотников и обработку разведывательной информации в реальном времени.
Комплекс также обеспечивает автоматическую передачу данных в системы боевого управления, включая:
- разведку, управления и связи;
- единую систему управления тактического звена;
- автоматизированную систему управления подразделений воздушно-десантных войск.
Станция управления комплекса "Наводчик-2" обслуживает одновременно четыре типа российских БПЛА:
- "Гранат-1" — легкий переносной БПЛА с электродвигателем; предназначен для ближней разведки.
- "Гранат-2" — аналогично предназначен для тактической разведки на коротких дистанциях.
- "Гранат-3" — более тяжелый БПЛА с бензиновым двигателем, обладает увеличенной дальностью и продолжительностью полета.
- "Гранат-4" — еще более дальнобойная и выносливая модификация, используемая для разведки на значительных удалениях от линии фронта.
Таким образом данный комплекс позволяет российским артиллерийским подразделениям вести разведку целей, корректировать огонь и получать актуальные данные о результатах ударов в режиме реального времени.
Напомним, украинская тактическая авиация нанесла высокоточный удар по зданию с российскими солдатами и военным снаряжением, а также техникой в Курской области. В ходе атаки были применены, предположительно, четыре авиабомбы GBU-39/B.